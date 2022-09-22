Премьер-министр Венгрии снова поддерживает Россию. Впрочем, он уже поплатился за это
На днях Виктор Орбан произнес речь, в которой, в частности, спрогнозировал распад Евросоюза и заявил, что будет пытаться не дать ЕС продлить санкции против России.
● Виктор Орбан считает, что война в Украине может продолжаться до 2030 года. Фото facebook.com/orbanviktor A A+ A++ Глава правительства заявил, что война в Украине была бы локальной, однако “вмешался Запад и сделал ее глобальной”, и теперь Европа санкциями якобы “стреляет себе в ногу”. Почему Орбан танцует под дудку путина?
— На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока идет война, Венгрию нужно воспринимать такой, как она есть, главное — чтобы Будапешт поддерживал санкции против РФ, — говорит Владимир Воля, эксперт по международной политике. — Это верная позиция. Венгрия на прошлой неделе поддержала продление на полгода санкций против России. Хотя еще несколько недель назад добивалась отмена карательных мер против трех российских олигархов. Напомним, что ранее Виктор Орбан настаивал на невключении в санкционный список патриарха РПЦ Кирилла.
— Почему официальный Будапешт играет на стороне кремля?
— В заявлениях венгерских властей есть бизнес-расчет. Правительство Орбана получает дешевый газ, вместо этого лоббирует интересы кремля в ЕС. Виктор Орбан преследует эгоистическую цель — как можно дольше быть у власти.
— Чего можно ожидать от Венгрии в дальнейшем?
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— Думаю, что Венгрия не решится в будущем идти против позиции ЕС. Ведь у Евросоюза есть важный инструмент влияния на политику Будапешта как члена ЕС, а именно — приостановка всевозможных выплат из бюджета ЕС. Венгрия не принадлежит к тем странам, которые платят в бюджет ЕС больше, чем получают оттуда.
Заявления венгерских властей, которые являются союзническими по отношению к России, будут сохраняться, но практически не будут реализовываться. Виктор Орбан и его правительство не отважятся перейти границы в отношениях с ЕС. Ведь социально-экономическая ситуация в стране ухудшается, а потому будет расти потребность в финансировании. Не забывайте: дополнительным источником средств именно бюджет ЕС. Не думаю, что Виктор Орбан откажется от этих средств.
— Евродепутаты недавно заявили, что Венгрия больше не может считаться демократией…
— Так, на прошлой неделе евродепутаты поддержали резолюцию о том, что Венгрия под руководством Виктора Орбана стала «гибридным режимом избирательной автократии». Венгрия больше не может считаться демократией, а европейские ценности находятся под системной опасностью. Европарламент рекомендует пересмотреть финансирование этой страны из бюджета ЕС. Так, Европейская комиссия рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права. Речь о блокировании суммы примерно 7,5 миллиарда евро на бюджетный период до 2027 года.