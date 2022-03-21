Премьер-министр сегодня наградил «железных героев»
Денис Шмигаль поблагодарил железнодорожников. Фото: Кабмин
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в воскресенье, 20 марта, посетил Центральный железнодорожный вокзал в Киеве, где наградил работников АО «Укрзалізниця» — «железных героев»
Денис Шмыгаль что железнодорожники с начала российского вторжения героически эвакуируют людей, перевозят грузы военным, беженцам, окруженным городам.
«Сегодня железная дорога действительно стала животворной системой страны. Ваше движение — это жизнь», — отметил Глава Правительства. geroyiv-4f0bd2b.jpg» alt=»Прем’ер-министр сегодня наградил «железных героев»» />
Фото с железнодорожниками и пассажирами. Фото: Кабмин
Председатель Правительства пообщался с людьми, а также поблагодарил железнодорожников за их работу и подчеркнул: «Пока движутся поезда — страна живет».
С начала вторжения решистов свыше 2,75 другие страны уже спасены железной дорогой и доставлены в безопасные места.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»