Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку
25.04.2021 | Политика | Комментариев нет|
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил об уходе с поста главы правительства.
«Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку», — заявил он.
Но несмотря на отставку по собственному желанию, пока в Армении не пройдут новые выборы, Пашинян продолжит выполнять обязанности премьер-министра. На следующих выборах политик решил баллотироваться от партии «Гражданский договор».
Таким образом Никол Пашинян отреагировал на протесты в Армении, разразившиеся после обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Оппозиционные премьер-министру силы обвиняли его в предательстве и требовали отставки.