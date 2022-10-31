Представители запрещенной партии «ОПЗЖ» до сих пор на руководящих должностях в парламенте. Возможно ли их устранить?
Как абсурдно это не звучит, но главой комитета свободы слова до сих пор является Нестор Шуфрич.
Фото со страницы Юрия Бойко в Facebook A A+ A++
Активисты Движения “Честно” считают, что во время полномасштабной агрессии РФ против Украины покидать представителя бывшей крупнейшей пророссийской партии на этом посту — вершина цинизма. И призывают народных избранников исправить ситуацию.
Подробнее — в разговоре с парламентским аналитиком этой общественной организации Александром Салиженко.
— Как случилось так, что в свое время Шуфрич возглавил комитет свободы слова?
— Согласно парламентским традициям, комитет свободы слова отдают представителям оппозиции. Поскольку на момент начала работы ВР 9-го созыва фракция “Оппозиционной платформы “При жизни” была второй по численности, эту квоту дали именно ее представителям, в частности, Нестору Шуфричу. Хотя это была не единственная фракция или группа, представлявшая оппозицию.
В общей сложности 50% состава нынешней депутатской группы “Платформа за жизнь и мир” (в нее входят народные депутаты от бывшей “ОПЗЖ”, в том числе и Нестор Шуфрич), имеют руководящие должности в комитетах. В большинстве своем они являются первыми заместителями, заместителями председателей комитетов, секретарями.
— Политическая биография Шуфрича дает основания для снятия его с должности?
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— Да. Шуфрич, безусловно, является пророссийским политиком. В парламенте находится еще с 90-х годов. За свою политическую карьеру он прошел от медведчуковского СДПУ(о) и Блока “Не так” через Партию регионов Януковича в “Оппозиционный блок” и “ОПЗЖ”. Все эти политические проекты были разными, но курс их неизменен — пророссийский.
Шуфрич голосовал за так называемые диктаторские законы, отрицал российскую агрессию на Донбассе и называл войну в Украине “гражданской”. Кстати, у его семьи есть земельные участки и имение в оккупированном Крыму.
— Позволяет ли регламент отозвать руководителя комитета?
— Да. Есть список оснований для такого решения. Впрочем, сейчас власть пошла другим путем. Оставила комитет свободы слова в номинальном формате — кроме самого Шуфрича, там работает только два представителя “Слуги народа”, а остальные депутаты перешли в другие комитеты. В комитете свободы слова теперь наименьшее количество парламентариев. Он, по существу, ничего не решает. А функции, которые должен выполнять комитет свободы слова, выполняет комитет гуманитарной политики, у которого достаточно широкие полномочия.
На самом деле это не совсем правильно. Стоит поднять вопрос о целесообразности ухода Нестора Шуфрича на должности главы комитета, оценить его работу и так далее.