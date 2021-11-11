Предприятие неподалеку от метро «Шулявская» могут продать за 300 тысяч гривен
Предприятие расположено по ул. Антона Цедика, 9-А
В Фонде государственного имущества Украины проводят продвижение объектов приватизации для привлечения потенциальных инвесторов. Так, к приватизации готовят единый имущественный комплекс государственного предприятия «Научно-технический центр „Плазмотрон“ Института электросварки им. Е.А. Патона Национальной академии наук Украины».
Электронные торги по этому объекту прошли летом, однако победитель отказался подписывать протокол аукциона, поэтому право купить объект перешло к участнику, который был вторым. Однако и он отказался… Поэтому аукцион признан несостоявшимся.
Стартовая цена предприятия составила 303200 грн.
В соответствии с уставом оно занимается исследованиями и разработками в сфере естественных и технических наук, производством электрического оборудования, торговлей машинами, промышленным оборудованием и другими товарами хозяйственного назначения и т.п. контрагентами, а часть дохода получает от сдачи помещений в аренду.
На балансе предприятия есть два объекта недвижимости, которые находятся на ул. Антона Цедика, 9-А в Киеве: основное двухэтажное здание площадью 432,5 м² и складское помещение площадью 105 м². Размер земельного участка под застройкой— 898 м².
Победитель, согласно условиям аукциона, должен в частности выплатить задолженность по заработной плате и обеспечить социальные гарантии работникам.
Самым ценным является расположение предприятия — расстояние зданий до метро «Шулявское» — около 1 км, до метро «Берестейское» — 2 км.
Напомним, единственный имущественный комплекс государственного предприятия «Электронмаш» выставлен на приватизационный онлайн аукцион. Назначена продажа на 12 ноября 2021 года.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»