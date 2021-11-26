Предновогодний шопинг в Киеве: как не стать жертвой мошенников
Покупая онлайн стоит быть внимательным. Фото из открытых источников
Второй год подряд новогодние праздники и подготовка к ним будут проходить в условиях ограничений из-за пандемии COVID-19.
Несмотря на вакцинацию, Минздрав рекомендует избегать большого скопления людей. Поэтому альтернативой традиционным забегам по магазинам остается онлайн-шопинг, тенденция к осуществлению которого сохранится.
«Тенденция к осуществлению онлайн-покупок сохранится. Однако из-за снижения уровня тревоги некоторые покупатели отважятся вернуться в оффлайн-магазины. Согласно прогнозам, доля офлайн-покупок увеличится до 33% в 2021 году, но все же останется меньше 36% в 2019 году»,— говорится в исследовании «Делойт» по рынку розничной торговли1 .
Там говорят, что праздничный шопинг будет проводиться в этом году раньше, а потому вскоре могут начаться распродажи и акции.
ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖИ И МОШЕНСТВО
В гонке за выгодными предложениями, не стоит забывать о рисках мошенничества, которые часто встречаются во время онлайн шопинга.
Обще схема выглядит так: человек что-то заказывает через интернет-сайт или профиль в соцсетях. Продавцы просят оплатить товар полностью или внести хотя бы частичную подписку, чтобы убедиться в намерениях покупателя и перекрыть стоимость пересылки в случае отказа последнего от товара. После перечисления денег ни продавец, ни товар, а покупатель заблокирован, чтобы не смог оставить гневный отзыв, по номеру телефона продавца никто не отвечает или он становится недействительным. А интернет-магазин может прекратить свое существование.
«Мошенники очень любят моменты, когда люди спешат и суетятся. Ведь это признак того, что у них нет времени не то, что на тщательную проверку, но и обычную осмотрительность. Ажиотаж вокруг отдельных товаров или услуг через «безумные скидки» способствует тому, что покупатели действуют быстро, импульсивно и безрассудно. Поэтому первое и самое главное правило — не доверять, а проверять», — говорят эксперты YouControl.
ОТ МУЖЕСТВА СТРАЖАЮТ НЕ ТОЛЬКО ПОКУПАТЕЛИ
Юлия, владелица интернет-магазина, который продает искусственные новогодние елки, говорит, что их видеоразъяснения, фото товаров и описания мошенники воруют часто. Иногда сами находят посторонние страницы со своим контентом, иногда клиенты рассказывают. Чтобы предупредить клиентов о мошеннических сайтах, создали отдельный раздел на странице, где называют тех, кто ворует их контент с целью обмана.
«Перед тем, как оплатить, обязательно просите выслать живые фото и видео. А еще нужно проверить информацию о странице, сколько раз менялось название. Насторожить должно, если магазин переименовывался за короткий период несколько раз, люди не показывают себя, не указывают личную страницу и если нет наложенного платежа»,— говорит Юлия.
Эксперты YouControl говорят, что довольно часто интернет-магазины работают в так называемой «серой» зоне отечественного правового поля. Именно поэтому, в первую очередь, нужно выяснить официальное название и код ЕГРПОУ (идентификационный код) юридического лица или физического лица-предпринимателя на сайте которого планируется шопинг. Это можно сделать либо в контактных данных интернет-магазина, либо в угле, если регистрационные документы на сайте отсутствуют. В разделе «Условия возврата товара» могут быть контактные данные именно юридического лица. Если такого раздела нет на сайте, стоит насторожиться.
Получив исходные данные следует проверить: юридический статус (не находится ли в процессе прекращения), нет ли проблем с налоговой и вид деятельности; как давно работает интернет-магазин; судебную историю и наличие исполнительных производств. Эта информация даст понимание насколько добросовестно продавец выполняет свои обязанности и урегулирует конфликтные ситуации.
Заблаговременная проверка интернет-магазинов убережет от неблагополучных продавцов, а еще значительно сэкономит драгоценные время и нервы.
< Кстати, в декабре и январе украинцы будут иметь длинные выходные, поэтому уже можно начать планировать отдых и шопинг.
Оксана КОШЕВА