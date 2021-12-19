Празднование зимнего Николая на Софиевской площади: фото

magictr | 19.12.2021 | Новости | Комментариев нет

708

Празднование зимнего площади: фото

фото Бориса Корпусенко

19 декабря в Украине отмечается День Святого Николая, или Зимний Николай.

Накануне, в субботу, на Софиевской площади в Киеве открыли главную новогоднюю локацию , посвященная Рождественской дивно. Возле елки высотой 31 м обустроили крупнейший в Европе вертеп. Елку украсили 20 тысяч игрушек красного и золотого цветов, а яркая гирлянда длиной 10 км образовала над площадью гигантский купол.

Празднование зимнего Николая на&nbsp /></p> <p>Сегодня на площади можно было посетить ярмарку, отведать различные блюда и горячие напитки на футкортах, покататься на катке в виде тоннеля или аттракционах.</p> <p>Как праздновали киевляне и гости Николая на Софиевской площади дальше в нашем репортаже.</p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на Софиевской площади: фото

Празднование зимнего Николая на&nbsp /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на&nbsp /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на&nbsp /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на Софиевской площади: фото

Празднование зимнего Николая на  /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на  /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на Софиевской площади: фото

Празднование зимнего Николая на&nbsp /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на&nbsp /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на&nbsp /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на Софиевской площади: фото

Празднование зимнего Николая на&nbsp /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на&nbsp /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на&nbsp /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на Софиевской площади: фото

Празднование зимнего Николая на  /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на  /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на Софиевской площади: фото

Празднование зимнего Николая на&nbsp /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на  /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на  /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на Софиевской площади: фото

Празднование зимнего Николая на  /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на&nbsp /></p> <p><img class=

Празднование зимнего Николая на Софиевской площади: фото

Празднование зимнего Николая на Софиевской площади: фото

Празднование зимнего Николая на Софиевской площади: фото

Виктория Бабич-Вепрева, фото: Бориса КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr