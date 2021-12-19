Празднование зимнего Николая на Софиевской площади: фото
19.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
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фото Бориса Корпусенко
19 декабря в Украине отмечается День Святого Николая, или Зимний Николай.
Накануне, в субботу, на Софиевской площади в Киеве открыли главную новогоднюю локацию , посвященная Рождественской дивно. Возле елки высотой 31 м обустроили крупнейший в Европе вертеп. Елку украсили 20 тысяч игрушек красного и золотого цветов, а яркая гирлянда длиной 10 км образовала над площадью гигантский купол.
Виктория Бабич-Вепрева, фото: Бориса КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»