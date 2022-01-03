Празднование Нового года в столице обошлись киевлянам менее чем в 2 гривны на человека
За средства городского бюджета реализовывали, в частности, «Рождество на Подоле». Фото: Даша Грищина
В украинских городах самым дорогим празднование Нового года стало для жителей Запорожья и Одессы, где выделенный бюджет в расчете на одного жителя составил 12-14 гривен. В Киеве празднования вышли дешевле для горожан благодаря спонсорской помощи, которая составила более 25 млн. расчета на одного жителя.
Самым дешевым оказалось празднование в Тернополе, Львове, Полтаве и Ивано-Франковске. В расчете на одного жителя — менее 1,5 грн.
В Киеве на празднование новогодних праздников из городского бюджета выделили 5,26 млн грн. В пересчете на одного жильца — это 1,78 грн. 2022» на Софиевской площади и Мариинском парке.
В Киеве на празднование новогодних праздников из городского бюджета выделили 5,26 млрд грн.
В пересчете на одного жителя — это 1,78 грн.
Расходы городов на новогодние праздники в значительной степени зависят от приобретения елок, гирлянд, декораций в прошлых годах.
< strong>Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»