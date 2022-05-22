«Праздник на костях». В Мариуполе кафиры устроили экскурсию по разрушенному драмтеатру
В результате российского авиаудара там погибли сотни человек.
< strong>Событие:Цинизма кафиров нет предела. После разбора завалов драматического театра и открытия сквера для свободного посещения, русские изверги устроили «автопробег волонтеров» с красными флагами по городу. Финальной точкой была экскурсия по драмтеатру, сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Анрющенко.
Детали и комментарии: «Настоящий праздник на костях. Теперь мы видим, как выглядит драмтеатр изнутри как ведут себя кафиры и их отношение к горю Мариуполя. И еще одна деталь. Больше в драмтеатре нельзя кормить голубей. Они тоже все исчезли. Ярость. Просто ярость», — написал Андрющенко и обнародовал видео, снятое внутри здания.
Напомним, 16 марта российские кафиры сбросили бомбу на драмтетар в Мариуполе, где от обстрелов скрывались сотни человек. Городской совет Мариуполя сообщал примерно о 300 погибших гражданских. По данным Associated Press, жертв могло быть вдвое больше — более 600 человек. Издание реконструировало 3D-модель здания на основе свидетельств очевидцев, двух наборов планов этажей театра, фотографий и видео, сделанных внутри. Все свидетели сказали, что по крайней мере 100 человек находились на полевой кухне недалеко от дома, и никто не выжил. Они также рассказали, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены примерно один человек на каждые 3 квадратных метра. По оценкам многих выживших во время авиаудара внутри находилось около 1000 человек, но никто не видел, чтобы спаслось более 200 человек. Расследование также опровергает утверждение России о том, что театр служил украинской военной базой. Никто из свидетелей не видел украинских военных, действовавших внутри здания. И никто не сомневался, что театр был разрушен в результате удара российской авиации, пишет Украинская правда.
20 мая российские захватчики завершили процесс разбора завалов драмтеатра. «Техника убрана, зона открыта. Тела сотен погибших мирных жителей вывезли. Теперь мы никогда не узнаем, насколько на самом деле были убиты гражданские мариупольцы российской бомбой в драматическом театре. Погибшие похоронены под безымянными номерами у братской могилы в Мангуше», &mdas написал в Telegram Петр Анрющенко.
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Между тем, омбудсменка Людмила Денисова сообщила в Facebook, что Мариуполь — на грани эпидемической и экологической катастрофы. «На протяжении почти трех месяцев захвата и оккупации города жители хоронили убитых рашистами родных и соседей во дворах возле домов, находящихся рядом с коммуникациями водоснабжения и водоотведения. Могилы преимущественно не очень глубоки — почти на поверхности. После запуска поврежденных систем водоснабжения, вода вылилась на поверхность земли и начала размывать стихийные захоронения, вследствие чего возникла высокая угроза попадания трупного яда, бактерий, микобактерий туберкулеза и других возбудителей болезней, которые могли быть у умершего, в водопроводную систему, подземные источники и у реки с морем. системы и насосные станции для перекачки канализационных стоков также повреждены оккупантами, питьевая вода смешивается со стоками канализации и становится непригодной для потребления», — написала Денисова в Telegram. По ее словам, российские захватчики превратили город в мусоросборник. Поскольку бытовой мусор нечем вывезти уже два месяца, его начали выбрасывать рядом с домами. Часть мусора затоплена водой из поврежденных труб водоснабжения и от дождей, что приводит к росту патогенных бактерий, которые затем попадают в грунтовые воды, реки и моря. «Это чревато массовыми отравлениями и эпидемией инфекционных болезней для мариупольцев, последствия для окружающей среды будут проявляться годами не только в Украине, но и за ее пределами», — отметила омбудсменка.
За два месяца российская армия убила вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации Мариуполя во время Второй мировой войны, сообщил на брифинге городской голова Вадим Бойченко. По его словам, за два года фашисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирного населения, а российские кафиры — более 20 тысяч горожан.