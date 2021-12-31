Праздничные локации под открытым небом, где можно встретить Новый год в Киеве
Некоторые новогодние городки будут работать и ночью. Фото: Борис Корпусенко
Альтернативой домашнему застолью или ресторану являются новогодние городки, где также подготовили праздничную программу для встречи Нового года. В частности, провести новогоднюю ночь можно на Софиевской площади или на ВДНХ. -rik-unbspkiyevi-7a6207e.jpg» alt=»Праздничные локации под открытым небом, где можно встретить Новый год в Киеве» />
Главную елку столицы украшают 20 тысяч красно-золотых игрушек и яркая гирлянда протяженностью 10 км. Фото— Даша гришина
Софийская площадь: с музыкой и развлечениями
Главная елка столицы, которую украшают 20 тысяч красно-золотых игрушек и яркая гирлянда протяженностью 10 км в виде большого купола, является одним из самых популярных мест для встреч и фотографий. Тема праздничной локации на Софиевской площади посвящена Рождественской чуде-ночи. Вокруг основания дерева установлены фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Организаторы новогодне-рождественского городка называют этот вертеп самым большим в Европе.
Рядом оборудованы фотозоны, мастерскую, музей новогодних украшений, фудкорты и теплые зоны для отдыха. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому работает каток в виде тоннеля, а на Владимирском проезде — ярмарочный городок.
Как сообщили «Вечернему Киеву» организаторы, локация будет работать до 04:00 (и Софиевская площадь, и Владимирский проезд). С 22:00 до 2:00 Новогоднее настроение посетителям будет создавать ди-джей. zustriti-novij-rik-unbspkiyevi-ba3b628.jpg» alt=»Праздничные локации под открытым небом, где можно встретить Новый год в Киеве» />
Празднование начнется 31 декабря в 22:00. Фото: ВДНХ
ВДНХ: концерты и конкурсы
Празднование начнется 31 декабря в 22:00 и продлится до 3:00 1 января. Для посетителей выступают AMI, Edgar& Emma, SEVERINA, ARTEANA, группа ТОК и Dj Sanya Dymov.
Фудкорт, каток, горки, Венецианская карусель, колесо обзора и уличные аттракционы будут работать в новогоднюю ночь вплоть до 3 часа.
Вечерняя программа сцены 31 декабря
16:00 — анимационная программа
17:00 — флешмоб аниматоров
17:15 — выступление группы «Колокольчик»
18:00 — флешмоб аниматоров
18:30 — развлекательная программа, проведение конкурсов и розыгрышей
19:00 — выступление группы Real Band
Программа празднования Нового года
22:00–22:05 — начало развлекательной программы
22:05–22:10 — флешмоб аниматоров
22:10 –22:45 — проведение конкурсов и розыгрышей
22:45–23:30 — концертная программа от радио NRJ
22:30–22:38 — AMI
22:38–22:46 — SEVERINA
22:46–22:54 — ARTEANA
22:54–23:06 — группа ТОК
23:06-23:18 — Edgar& Emma
23:30-23:50 — розыгрыш новогодних подарков от сказочной почты Meest
23:50-23:55 — развлекательная программа ведущего
23:55-00:05 — прямая трансляция поздравления Президента
00:05-00:20 — проведение конкурсов и розыгрышей
00:20-03:00 — dj-сет от Dj Sanya Dymov
В столице продолжаются зимние праздники — в программе более 270 новогодне-рождественских мероприятий, которые проходят во всех районах столицы.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»