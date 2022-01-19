Праздничные купания: как на Оболонской набережной ныряли в ледяную воду
19.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
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фото Бориса Корпусенко
19 января, на Крещение на Оболонской набережной освятили воду и закалялись купанием в морозную породу. Окунуться людей пускали поочередно, а на самой территории набережной дежурили бригады спасателей и медиков. В сравнении с прошлыми годами людей было не много. Фотограф «Вечернего Киева» зафиксировал самые яркие кадры этого Крещения.
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