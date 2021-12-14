Праздничная программа в «Софии Киевской»: интересного подготовили киевлянам
Программа будет продолжаться до 16 января. Фото: «Вечерний Киев».
Публикуем афишу новогодне-рождественских мероприятий на территории национального заповедника.
С 19 декабря до 16 января в Софии Киевской заработает специальная рождественско-новогодняя программа. Для малышей подготовили много мастер-классов, выставок и экскурсий по заповеднику. » состоится в 12:00 в «Вратах Заборовского», что на улице Владимирская, 24.
Вход: 80 гривень
Подробнее по номеру: (044) 278-44-83, (098)254-07-37
19 декабря — «Празднуем вместе!»
Выставка «Празднуем вместе!» откроется в 15:00 в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.
Вход— бесплатно.
25 декабря—«Праздничная открытка»
Мастер-класс «Праздничная открытка» пройдет в 12:00 в Вратах Заборовского, что на улице Владимирская, 24. Вход: 150 гривен
Подробнее по номеру: (044) 278-44-83, (050)717-09-59
25 декабря—«Под звуки мессы и пение колядок»
Мастер-класс по акварельной живописи «Под звуки мессы и пение колядок» пройдет в 14:00 в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.
Вход: 150 гривень
>Подробнее по номеру: (044) 278-44-83 (066)463-88-40
26 декабря — «Там где сын Божий родился»
< Мастер-класс по акварельной живописи «Там где сын Божий родился» состоится в 14:00 в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.
Вход: 150 гривен
< Более подробно по номеру: (044) 278-44-83, (066)463-88-40
27 декабря—«Рождество на родине рождественской елки»
Мастер-класс по акварельной живописи «Рождество на родине рождественской елки» состоится в 14:00 , 24.
Вход: 150 гривень
Подробнее по номеру: (044) 278-44-83, (066)463-88-40
< strong>28 декабря—«Рисируем буквицу»
Образовательно-познавательная программа «Рисируем буквицу» пройдет в 13:00 в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.
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Вход: 80 гривень
Подробнее по номеру: (044) 270-55-73, (067)497-67-71
29 декабря—«Тайны дворца митрополитов»
Образовательно-познавательная программа «Тайны дворца митрополитов» состоится в 12:00 в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.
Вход в музей школьников — 20 гривен стоимость билета на 1 группу от 1 до 10 человек -1000 грн;Подробнее по номеру: (044) 270-55-73
29 декабря—«Мир барокко»
Образовательно-познавательная программа «Мир барокко» пройдет в 14:00 в музее «Андреевская церковь», что на улице Андреевской спуск, 23.
Вход: 80 гривень
Подробнее по номеру: (044)278-12-21, ( 098) 592-03-09
30 декабря — Экскурсия для детей Софийским собором
О 14: 00 для детей проведут экскурсию Софийским собором.
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Вход: входной билет в Софийский собор (школьники — 40 грн; взрослые — 100 грн)+ входной билет на территорию (школьники — 15 грн; взрослые — 25 грн)+ экскурсионная путевка (школяре: 1; : 150 грн — для группы до 10 человек).
Образовательно-познавательная программа «Зима пришла— святая привела» устроят в 13:00 в «Вратах Заборовского», что на улице Владимирская, 24.
Вход: 80 гривен
Детальнее по номеру: (044) 278-44-83, (098)254-07-37
4 января—«Тайны дворца митрополитов»
Образовательно-познавательный квест «Тайны дворца митрополитов» в 12:00 проведут в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.
Вход: входной билет в музей (школяры— игровой квест для детей (стоимость билета на группу от 1 до 10 человек -1000 грн; стоимость билета на 1 человек если в группе более 10 человек— 100 грн).
Подробнее по 0-4 55-73
4 января—«Дорога к Санлису»
Образовательно-познавательную программу «Дорога к Санлису» устроят в 14:00 «Врата Заборовского», что на улице Владимирская, 24.
Вход: 80 гривень
Подробнее по номеру: (044) 278-44-83, (050)717-09-59
5 января — «Зима пришла— святая привела»
Образовательно-познавательную программу «Зима пришла— святая привела» устроят в 13:00 «Врата Заборовского», что на улице Владимирская, 24.
< Вход: 80 гривен
Подробнее по номеру: (044) 278-44-83, (098)254-07-37
5 января—«От Рождества до Богоявления»
Вход: 80 гривень
Подробнее по номеру: (044) 463-62-00, (044)468-11-26
6 января—«Мир барокко»
Образовательно-познавательная программа «Мир барокко» состоится в 14:00 в музее «Андреевская церковь», что на улице Андреевский спуск, 23.
Вход: 80 гривень
Подробнее по номеру: (044)278-12-21, (098) 592-03-09
8 января— Экскурсия для детей Софийским собором
Экскурсию проведут в 12 :00. Гиды будут ждать по ул. Владимирская. 24.
Вход: входной билет в Софийский собор (школьники — 40 грн; взрослые — 100 грн)+ входной билет на территорию (школьники — 15 грн; взрослые — 25 грн)+ экскурсионная путевка (школяре: 1; : 150 грн— для группы до 10 человек).
Подробнее по номеру: (044)279-22-56
8 января—— «История фарфоровой чашки»
Образовательно-познавательная программа «История фарфоровой чашки» пройдет в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская. 24
Вход: 80 гривень
Подробнее по номеру: (044) 270-55-73
9 января—«Рождество Эбенезера Скруджа»< /strong>
Детская театральная студия «Радости» подготовила спектакль «Рождество Эбенезера Скруджа». Посмотреть ее можно будет в 12:00 на улице Владимирская, 24
Вход: 50 гривень.
Подробнее по номеру: (044) 278-44-83
9 января—«Волшебство украинского Рождества»
Присоединиться к мастер-классу по акварельной живописи «Волшебство украинского Рождества» можно будет в 14:00 в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.
Вход: 150 гривен
Подробнее по номеру: (044) 278-44-83, (066)463-88-40
< h3>15 января—«Праздничная открытка»
Мастер-класс по монотипии «Праздничная открытка» проведут в 12:00 на улице Владимирская, 24
Вход: 150 гривень
Подробнее по номеру: (044) 278-44-83< /p>
15 января—«Рождественский карнавал»
Присоединиться к мастер-классу по акварельной живописи можно будет в 14:00 в музее «Дом Митрополита», что улицы Владимирская, 24.
Вход: 150 гривень
Подробнее по номеру: (044) 278-44-83, (066)463-88-40
16 января—«Рождество под шум двух океанов»
Мастер-класс по акварельной живописи «Рождество под шум двух океанов» начнется в 14:00 в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.
Вход: 150 гривень
Подробнее по номеру: (044) 278-44-83, (066)463-88-40
От 16 декабря в столице заработают 14 праздничных локаций. Основными из них — это традиционные площадки на Софиевской и Контрактовой площадях, и около Арки дружбы народов. А уже 18 декабря зажгут главную елку страны.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»