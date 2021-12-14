Праздничная программа в «Софии Киевской»: интересного подготовили киевлянам

magictr | 14.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Святая ;Софии Киевской»: что интересного подготовили киевлянам

Программа будет продолжаться до 16 января. Фото: «Вечерний Киев».

Публикуем афишу новогодне-рождественских мероприятий на территории национального заповедника.

С 19 декабря до 16 января в Софии Киевской заработает специальная рождественско-новогодняя программа. Для малышей подготовили много мастер-классов, выставок и экскурсий по заповеднику. » состоится в 12:00 в «Вратах Заборовского», что на улице Владимирская, 24.

Вход: 80 гривень

Подробнее по номеру: (044) 278-44-83, (098)254-07-37

19 декабря — «Празднуем вместе!»

Выставка «Празднуем вместе!» откроется в 15:00 в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.

Вход— бесплатно.

25 декабря—«Праздничная открытка»

Мастер-класс «Праздничная открытка» пройдет в 12:00 в Вратах Заборовского, что на улице Владимирская, 24. Вход: 150 гривен

Подробнее по номеру: (044) 278-44-83, (050)717-09-59

25 декабря—«Под звуки мессы и пение колядок»

Мастер-класс по акварельной живописи «Под звуки мессы и пение колядок» пройдет в 14:00 в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.

Вход: 150 гривень

>Подробнее по номеру: (044) 278-44-83 (066)463-88-40

26 декабря — «Там где сын Божий родился»

< Мастер-класс по акварельной живописи «Там где сын Божий родился» состоится в 14:00 в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.

Вход: 150 гривен

< Более подробно по номеру: (044) 278-44-83, (066)463-88-40

27 декабря—«Рождество на родине рождественской елки»

Мастер-класс по акварельной живописи «Рождество на родине рождественской елки» состоится в 14:00 , 24.

Вход: 150 гривень

Подробнее по номеру: (044) 278-44-83, (066)463-88-40

< strong>28 декабря—«Рисируем буквицу»

Образовательно-познавательная программа «Рисируем буквицу» пройдет в 13:00 в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.

>

Вход: 80 гривень

Подробнее по номеру: (044) 270-55-73, (067)497-67-71

29 декабря—«Тайны дворца митрополитов»

Образовательно-познавательная программа «Тайны дворца митрополитов» состоится в 12:00 в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.

Вход в музей школьников — 20 гривен стоимость билета на 1 группу от 1 до 10 человек -1000 грн;Подробнее по номеру: (044) 270-55-73

29 декабря—«Мир барокко»

Образовательно-познавательная программа «Мир барокко» пройдет в 14:00 в музее «Андреевская церковь», что на улице Андреевской спуск, 23.

Вход: 80 гривень

Подробнее по номеру: (044)278-12-21, ( 098) 592-03-09

30 декабря — Экскурсия для детей Софийским собором

О 14: 00 для детей проведут экскурсию Софийским собором.

>

Вход: входной билет в Софийский собор (школьники — 40 грн; взрослые — 100 грн)+ входной билет на территорию (школьники — 15 грн; взрослые — 25 грн)+ экскурсионная путевка (школяре: 1; : 150 грн — для группы до 10 человек).

Образовательно-познавательная программа «Зима пришла— святая привела» устроят в 13:00 в «Вратах Заборовского», что на улице Владимирская, 24.

Вход: 80 гривен

Детальнее по номеру: (044) 278-44-83, (098)254-07-37

4 января—«Тайны дворца митрополитов»

Образовательно-познавательный квест «Тайны дворца митрополитов» в 12:00 проведут в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.

Вход: входной билет в музей (школяры— игровой квест для детей (стоимость билета на группу от 1 до 10 человек -1000 грн; стоимость билета на 1 человек если в группе более 10 человек— 100 грн).

Подробнее по 0-4 55-73

4 января—«Дорога к Санлису»

Образовательно-познавательную программу «Дорога к Санлису» устроят в 14:00 «Врата Заборовского», что на улице Владимирская, 24.

Вход: 80 гривень

Подробнее по номеру: (044) 278-44-83, (050)717-09-59

5 января — «Зима пришла— святая привела»

Образовательно-познавательную программу «Зима пришла— святая привела» устроят в 13:00 «Врата Заборовского», что на улице Владимирская, 24.

< Вход: 80 гривен

Подробнее по номеру: (044) 278-44-83, (098)254-07-37

5 января—«От Рождества до Богоявления»

Вход: 80 гривень

Подробнее по номеру: (044) 463-62-00, (044)468-11-26

6 января—«Мир барокко»

Образовательно-познавательная программа «Мир барокко» состоится в 14:00 в музее «Андреевская церковь», что на улице Андреевский спуск, 23.

Вход: 80 гривень

Подробнее по номеру: (044)278-12-21, (098) 592-03-09

8 января— Экскурсия для детей Софийским собором

Экскурсию проведут в 12 :00. Гиды будут ждать по ул. Владимирская. 24.

Вход: входной билет в Софийский собор (школьники — 40 грн; взрослые — 100 грн)+ входной билет на территорию (школьники — 15 грн; взрослые — 25 грн)+ экскурсионная путевка (школяре: 1; : 150 грн— для группы до 10 человек).

Подробнее по номеру: (044)279-22-56

8 января—— «История фарфоровой чашки»

Образовательно-познавательная программа «История фарфоровой чашки» пройдет в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская. 24

Вход: 80 гривень

Подробнее по номеру: (044) 270-55-73

9 января—«Рождество Эбенезера Скруджа»< /strong>

Детская театральная студия «Радости» подготовила спектакль «Рождество Эбенезера Скруджа». Посмотреть ее можно будет в 12:00 на улице Владимирская, 24

Вход: 50 гривень.

Подробнее по номеру: (044) 278-44-83

9 января—«Волшебство украинского Рождества»

Присоединиться к мастер-классу по акварельной живописи «Волшебство украинского Рождества» можно будет в 14:00 в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.

Вход: 150 гривен

Подробнее по номеру: (044) 278-44-83, (066)463-88-40

< h3>15 января—«Праздничная открытка»

Мастер-класс по монотипии «Праздничная открытка» проведут в 12:00 на улице Владимирская, 24

Вход: 150 гривень

Подробнее по номеру: (044) 278-44-83< /p>

15 января—«Рождественский карнавал»

Присоединиться к мастер-классу по акварельной живописи можно будет в 14:00 в музее «Дом Митрополита», что улицы Владимирская, 24.

Вход: 150 гривень

Подробнее по номеру: (044) 278-44-83, (066)463-88-40

16 января—«Рождество под шум двух океанов»

Мастер-класс по акварельной живописи «Рождество под шум двух океанов» начнется в 14:00 в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.

Вход: 150 гривень

Подробнее по номеру: (044) 278-44-83, (066)463-88-40

От 16 декабря в столице заработают 14 праздничных локаций. Основными из них — это традиционные площадки на Софиевской и Контрактовой площадях, и около Арки дружбы народов. А уже 18 декабря зажгут главную елку страны.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr