Правоохранители сообщили подробности гибели 25-летнего лейтенанта полиции на Воскресенке
После наезда на парня Lexus перевернулся. Фото: столичная прокуратура
Двух молодых людей, по вине которых под колесами авто погиб 25-летний сотрудник полиции, арестовали на два месяца.
Такая мера пресечения избрала Днепровский райсуд Киева по ходатайству окружного прокурора. В настоящее время арестованным сообщено о подозрении по статье «Хулиганство, совершенное с применением заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений». Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.
Впрочем, как рассказала «Вечернему Киеву» глава столичной прокуратуры Надежда Максимец, после выводов экспертизы о причине смерти пострадавшего и полученных им телесных повреждений, квалификация уголовного правонарушения может быть изменена на более тяжелое. Вокруг этой жуткой истории с самого начала ходило много слухов, которые подогревались странным молчанием полиции. По крайней мере, никаких официальных сообщений о гибели своего коллеги от полиции так и не было. Некоторые подробности трагедии стали известны из собственных источников СМИ в правоохранительных органах. Более или менее полная картина случившегося стала понятна после сообщения прессслужбы Киевской городской прокуратуры.
Итак, 20 ноября около 23 часов, двое молодых людей у остановки общественного транспорта на бульваре Перова ударили деревянным бруском по голове 23-летнюю девушку, потерявшую сознание. После чего они напали на ее друга. Уклоняясь от ударов, 25-летний юноша перепрыгнул ограждение и упал на проезжую часть бульвара Перова.
Нападавшие не остановились и продолжили бить лежащего на асфальте парня. Это заметил водитель такси, который остановился рядом, чтобы прекратить безобразие. Хулиганы скрылись, но в этот же момент водитель автомобиля Lexus, обходя такси, наехал на лежащего на дороге юношу, а сама машина перевернулась на крыше. Юноша, оказавшийся работником полиции, умер на месте. В тот трагический вечер он не находился на службе. В отношении водителя Lexus следователи начали отдельное уголовное производство.
По данным ресурса «Киев оперативный», погибший старший лейтенант полиции Ярослав Викторов. Он работал в столичном главке инспектором управления криминального анализа. По информации «Вечернего Киева», Ярослав за неделю до своей гибели познакомился с девушкой. Она привлекла парня на встречу со своим бывшим. Последний пришел не один, а с товарищем. Они прихватили с собой деревянный брусок, с которым набросились на девушку, а затем и на Ярослава…
Между тем правоохранители завершили расследование по делу убийства полицейской на Харьковском массиве. За это преступление будут судить 38-летнюю женщину, которая 55 раз ударила ножом свою подругу.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»