Правоохранители Киевщины вернули ценную скрипку парню, которую украл «церковный вор»
20.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
Радости юноши не было предела. Фото скриншот с видео
Музыкальный инструмент стоимостью более 50 тысяч гривен вернули 16-летнему законному владельцу—служителю церкви евангельских христиан-баптистов в Васильке.
Как отмечают полицейские, радости юноши не было предела, скрипке это дело всей его жизни. Парень поблагодарил правоохранителей за то, что оперативно разыскали и вернули музыкальный инструмент.
Ранее полицейские Василькова разыскали и задержали вора, который в начале декабря обокрал «Дом молитвы», из которого украл скрипку, музыкальную колонку, зданий кофемашину. Им оказался 23-летний местный житель. С помощью лома он ночью открыл окно и проник в молитвенный дом. Воровство грозит от трех до шести лет заключения.