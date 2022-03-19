Правительство приостановило проверки бизнеса
Проверят только цены. Фото из открытых источников
Кабинет Министров на время военного положения приостановил проверки бизнеса.
Исключение составили внеплановые проверки по контролю за ростом цен. Об этом говорится в постановлении Кабмина №303 от 13 марта.
«Прекратить проведение плановых и внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора на период военного положения, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля»,— говорится в тексте постановления.
При этом разрешили осуществление внеплановых мер контроля в отдельных сферах. Речь идет о предотвращении неконтролируемого роста цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, исключительно на основании решения центрального органа исполнительной власти. А также при наличии угрозы правам, жизни и здоровью человека, защите окружающей среды и обеспечению безопасности государства.
Оксана КОШЕВА