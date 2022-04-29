Правительство не будет повышать цены на газ для населения
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Также льготная цена будет действовать для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства.
Кабинет министров принял решение оставить цены на газ для населения без изменений.
«Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. 8 грн за куб, как и было. Также льготная цена будет действовать для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства»,— сказал премьер-министр Денис Шмигаль Шмигаль во время заседания правительства.
Он отметил, что отдельным решением правительство рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям на время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги. Тарифы для людей не должны расти.
«Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность осуществлять ремонты и платить заработные платы работникам»,— заметил Шмигаль.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»