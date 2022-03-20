Правительство дало рекомендации по противодействию захвату власти на временно оккупированных территориях
Ирина Верещук. Фото из открытых источников
Украинские общины жестко противодействуют оккупантам на захваченных территориях и пример тому — Херсон и города Херсонской области. В правительстве был разработан алгоритм действий для власти тех общин, которые оказались под временной оккупацией.
Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала глав общин положить начало реестрам пропавших граждан, записывать видео с проукраинскими позициями, назначить заместителей, которые автоматически будут назначаться в случае исчезновения председателя. Это необходимо во избежание захвата власти захватчиками.
Она отметила, что враг применяет продуманную и испытанную в 2014 году на востоке Украины стратегию: раздаются предложения перейти на сторону оккупантов и начать жить «новой реальности» сейчас получают немало глав городов, общин и областей по всей Украине. Ползучий захват чужих территорий начинается с мощных ракетных и авиационных атак. Их цель — дезориентировать население, посеять страх, панику и подготовить «почву» для переговоров. Если переговоры не удаются, кафиры похищают законного руководителя общины. На его место продвигают гауляйтера, готового подписать любые документы о сдаче города или области, проведении референдума и образовании «народной республики», — пояснила Ирина Верещук.
Следующие шаги оккупанта вполне предсказуемы: отмена украинской речи и распространения русской, установление своих блокпостов, ликвидация сил сопротивления и удержание в постоянном страхе местного населения.
«Но такие сценарии можно и нужно предотвратить. Когда захватили мэра Мелитополя, например, люди вышли на улицы и скандировали: „Верните нашего мэра! Это наш мэр, мы его выбирали!“. Это является лучшим свидетельством доверия людей к местной власти. Когда даже под угрозой смерти люди не боятся выразить собственное мнение», — отметила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Чтобы не допустить подобных сценариев и сохранить легитимность власти, она призывает глав территориальных общин и городов подготовиться ко всем возможным ситуациям и провести следующую работу: начать реестр (перечень) пропавших (похищенных) граждан; записать видео о своей проукраинской позиции и о том, что другое могут говорить только под пыткой; назначить заместителей, которые будут автоматически назначаться в случае исчезновения головы (мэра); немедленно провести заседание сессий ОТГ и горсоветов с проукраинскими заявлениями.
Кроме того, местным властям не помешает позаботиться и о собственной безопасности, отмечает Верещук. В частности, не стоит передвигаться по улице наедине. На мобильном телефоне предусмотреть «горячую» кнопку на случай экстренной ситуации. Определить несколько человек, которые смогут взять на себя полномочия в случае похищения.
Она напомнила, что похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова на днях удалось уволить и это один из немногих примеров, когда захватчики пошли на диалог. Оккупанты угрожали ему и пытались склонить к сотрудничеству, но это им это не удалось.
«В то же время похищение представителей власти и обычных граждан российскими оккупантами можно квалифицировать как акт терроризма в отношении гражданских лиц. С недавних пор всех похищенных людей мы вносим в специальный реестр, а также информируем о таких фактах общество и международное сообщество»,— добавила Верещук.
Вице-премьер подчеркнула, что физическое отсутствие российских захватчиков в Украине городе еще не означает, что там не орудуют их агенты влияния или диверсионно-разведывательные группы, ведь в Украине еще много «спящих» агентов, ожидающих врага и мечтающих себя проявить после его прихода.
Вчера Ирина Верещук сообщила, что сейчас в Украине находится 562 российских военнопленных и рассказала об их дальнейшей судьбе.
Екатерина НОВОСТРЕННАЯ, «Вечерний Киев»