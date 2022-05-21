Правила общения с военными, которые следует знать каждому
Почему нельзя плакать в трубку, когда звоните на передовую, и что не стоит говорить вернувшимся оттуда бойцам?
Фото из архива Андрей Козинчук во время встречи с военными. A A+ A++
В настоящее время в помощи военных психологов нуждается немало людей — как находящихся на передовой, так и тех, кто в тылу. Ведь война оставляет раны в душах и вылечить их непросто…
— С чем чаще всего обращаются военные?
— С ощущением апатии и уныния, — говорит 37-летний Андрей Козинчук, военный психолог. — Также бойцам тяжело пережить потерю собратья. Интересно, что ни разу не было обращений типа: “Я убивал русскую и чувствую себя виноватым…” Напротив, кое-кто виноват, что имел такую возможность, но не сделал этого.
— В настоящее время сотни тысяч людей поддерживают телефонную связь с родными, которые находятся на передовой. О чем нужно помнить в разговоре с ними?
— Рассказывайте что-нибудь положительное, но не убегайте от действительности. Избегайте плачей в трубку, потому что это приводит к тому, что у бойца возникает чувство вины, он начинает думать, что близким плохо из-за него, а затем снижается его бдительность. А скажите, что вы любите этого человека, ждете, поддерживаете. Помните, ваш звонок должен ободрить бойца или бой, а не усложнить ситуацию.
— Какие вопросы не стоит задавать военным?
— Некорректно спрашивать что-то типа: “А тебе уже приходилось убивать?” Во-первых, война — это не об убийстве, а об уничтожении врага, посягающего на нашу свободу. Во-вторых, готовы ли вы услышать ответ?
Не стоит критиковать военных и давать оценку их действиям. К сожалению, есть немало диванных экспертов, которые думают, что знают все лучшее, чем бойцы на передовой. Например, мужчина возвращается с фронта домой, а кум ему заявляет: “Да вам нужно было заходить слева…” Такого нельзя говорить. Лучше поддержать военного в любой ситуации. Если это разговор с близким человеком — скажите, как вы ее любите, если с незнакомым — подчеркните, что гордитесь ею.
Помните: гиперопека лишняя, не стоит звонить каждые пять минут и спрашивать, все ли хорошо.
Также не стоит собеседника жалеть. Не нужно говорить: “Ой, что ты пережил, бедненький. Вот жизнь тебя потрепала!” Каждый военный возвращается домой с большим чувством достоинства, и это надо уважать.
Будьте осторожны с телесными контактами со спины или внезапными прикосновениями. Это может быть плохим триггером для бойца. Если вы хотите его обнять, спросите, можно ли это сделать.
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— О чем лучше не спрашивать человека, который пережил обстрелы, оккупацию?
— Лучше обойтись без фраз вроде “я тебя понимаю”, “все будет хорошо”. Нет, вы не понимаете, если вместе с человеком не переживали того, что пережил он. Говорите о своих (!) чувствах. К примеру: “Я читала новости, и мне было страшно”, “Испытываю большую любовь к тебе, и мне очень болит, что ты все это пережил”.
— Многие чувствуют вину за то, что мало помогают, что находятся в безопасности, когда другие — под обстрелами и т.д. Что делать с этим?
— К сожалению, такое случается. Знаю даже немало военных, которые сражаются и днем и ночью, но думают, что делают недостаточно. Такие настроения бывают среди волонтеров. Нужно понять, что мы все сегодня сражаемся, каждый на своем маленьком фронте. Кто работает, платит налоги и поднимает экономику, кто лепит вареники для ВСУ, кто воспитывает детей, и это тоже вклад в нашу победу. Следует понять, что чувство вины мешает нам быть эффективными. Вместо этого переосмыслите, что еще вы можете сделать для победы.
— Что посоветовать истощившимся или просто уставшим людям?
— Психологи не придумали ничего более эффективного против усталости, чем отдых. Беритесь за какие-нибудь другие дела, сделайте что-нибудь для себя: например, начните читать книгу. Попытайтесь не просматривать/слушать/читать новости сутки, а лучше — три.
Отдохните от войны, тогда как ребята на передовой нас берегут. Не надо скулить, что все плохо, потому что от этого война не закончится. А чтобы помогать Украине победить, нужно быть “в ресурсе”.
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