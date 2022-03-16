Правила двух стен и выходов: как спастись во время ракетных обстрелов
Нужно заранее выбрать безопасные места. Фото из открытых источников
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает основные правила, спасающие жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок врагом украинских городов.
В Киеве часто раздается воздушная тревога и происходит бомбардировка жилых домов врагом. Поэтому всем следует знать, как выбирать место для укрытия.
Правило «двух стен»
От опасности вас должно отделять по меньшей мере 2 стены, так как одна вероятно, разрушится от удара, а другая возьмет на себя обломки стены, оконного стекла и т.д. Поэтому прятаться безопасно в месте, которое расположено за второй от фасада опорной стеной. Обычно это тамбур, коридор или прихожая. Даже если вам кажется, что дом неустойчив, подвала нет, а в хранилище нет места, оставайтесь у опорных стен — они выдержат.
< strong>Правило «двух выходов»
Вы должны четко знать, что из укрытия есть по меньшей мере 2 выхода. Поэтому подвал или гараж с одним выходом — это ловушка. Единственный выход может завалить обломками дома или при пожаре он может быть заблокирован. Однако современные подземные паркинги и подвалы в большинстве домов спроектированы безопасно. Помимо нескольких выходов они оснащены датчиками дыма и предусмотрены системы пожаротушения.
Напомним, утром 15 марта вражеские снаряды попали в две многоэтажки в Святошинском районе, одну в Подольском, а также на. p>
Обратите внимание, сегодня с 20:00 в Киеве вводится комендантский час до7 утра 17 марта.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»