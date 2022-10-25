«Повар Путина» массово вербует на войну заключенных, больных ВИЧ и гепатитом
Их вынуждают носить специальные браслеты.
< strong>Событие: ПИК «Вагнер» начала рекрутировать узников российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C, сообщило ГУР Минобороны в Facebook. Больных «бойцов» россияне обозначают соответствующими браслетами на руках.
Детали и комментарии:«Явление уже приобрело массовый характер. Так, только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области, в ППК «Вагнер» было «мобилизовано» более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С. Для «маркировки» инфицированных боевиков командование заставляет их одевать на руку красные браслеты в случае наличия ВИЧ, и белые – в выпаде гепатита», — говорится в сообщении нашей разведки. По ее словам, в среде других боевиков, вынужденных служить рядом с инфицированными, растет возмущение такой ситуацией. Известно, что российские медики системно отказываются оказывать помощь раненым с гепатитом или ВИЧ. ГУР Минобороны отмечает, что в Украине уже обнаружены пленные боевики с ВИЧ и гепатитом, подтверждающие информацию о массовой вербовке ППК «Вагнер» инфицированных узников.
Глава фонда «Сидящая русь» Ольга Романова рассказала в интервью российскому изданию «Агентство», что «Вагнер» уже завербовала для участия в войне против Украины более 20 тысяч зэков. Еще неделю тому назад таких заключенных было 15 тысяч. Стремительный рост числа завербованных, по мнению Романовой, связан с тем, что вагнеровцы начали заниматься вербовкой в исправительных учреждениях восточной части России. Также известно, что боевики «Вагнера» начали вербовать граждан стран бывшего СССР, которые находятся в тюрьмах России. за участие в войне заключенным предлагают помилование. На прошлой неделе издание, связанное с «поваром Путина», контролирующим «Вагнер» бизнесменом Евгением Пригожиным, показало видео с вручением справок о помиловании «зекам», которые воевали в его формировании. На видео можно рассмотреть, что справка была выдана на основании указа Путина. Одному из помилованных оставалось сидеть 13 лет. Романова отметила, что процесс помилования заключенных в России — это юридически сложная процедура, которая начинается с комиссий по помилованию региональных общественных палат. О начале этой процедуры до сих пор не было известно, несмотря на первые сообщения о помиловании.