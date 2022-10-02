Потери российской армии достигли более 60 тысяч человек

magictr | 02.10.2022 | Новости | Комментариев нет

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 500 захватчиков.

Потери российской армии достигли более 60 тысяч человек img class=

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