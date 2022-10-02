Потери российской армии достигли более 60 тысяч человек magictr | 02.10.2022 | Новости | Комментариев нет За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 500 захватчиков. Похожие записи В Глевахе построят единственную в Украине станцию «Volvo» Комментариев нет | Ноя 19, 2018 Между Россией и Казахстаном начинается торговая война Комментариев нет | Июн 20, 2022 Білоцерківчанка завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию на колясках (ФОТО) Комментариев нет | Ноя 14, 2017 Предприятие неподалеку от метро «Шулявская» могут продать за 300 тысяч гривен Комментариев нет | Ноя 11, 2021 Об авторе magictr