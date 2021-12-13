Пострадавшие от домашнего насилия могут подать анонимную жалобу в режиме онлайн
Правительственная «горячая линия» 1547 будет работать круглосуточно
Украине презентовали сайт правительственной «горячей линии» 1547 по противодействию торговле людьми, предотвращению и , насилию по признаку пола и насилию в отношении детей.
Благодаря работе сайта, пострадавшие от домашнего насилия смогут в режиме онлайн подать анонимную жалобу о правонарушениях, кратко сформировать информацию о правонарушениях для правоохранительных органов, а также отследить действующий статус и ход рассмотрения обращения номером сообщения в личном кабинете.
Напомним, Правительственная «горячая линия» 1547 работает круглосуточно. На «горячей линии» предоставляются бесплатные конфиденциальные информационные, психологические и юридические консультации.
Кстати, пострадавшие от домашнего насилия киевляне могут обращаться по телефону на муниципальную горячую линию «Телефон доверия» -00 из стационарного или 044-272-15-00 из мобильного.
Также можно лично прийти в Центр гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия (ул. Ильенко , 20). Также, если вы пострадали от домашнего насилия, обращайтесь в полицию по номеру: 102.
Для киевлян, страдающих домашним насилием, подготовили исчерпывающий перечень телефонов доверия, контактов с медицинской помощью. пострадавшим лицам и бесплатной консультацией юристов.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»