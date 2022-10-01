Пострадал трехмесячный ребенок. Рашисты ударили ракетой по дому в Николаеве, разрушив квартиры на четвертом и пятом этажах.
Захватчики атаковали и Одесскую и Днепропетровскую области.
Фото Александра Сенкевича в Telegram. A A+ A++
Событие: Российские войска снова ударили по Николаеву. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.
Детали и комментарии:По информации городского головы, ракета С300 попала в жилой дом, разрушив квартиры на пятом и четвертом этажах. Также пострадали автомобили, припаркованные во дворе. «В окрестных домах вылетели окна. К счастью, никто из жителей не пострадал», — написал Сенкевич. — Коммунальщики уберут территорию, проезд по улице пока перекрыт». Впоследствии subbota.ua сообщила, что в одной из квартир пострадал трехмесячный ребенок, которого «скорый» доставил в больницу. Российская ракета попала в николаевский десятиэтажный жилой дом и вчера ночью. людей.
1 октября на рассвете россияне атаковали и Одесскую область двумя ракетами, предположительно «Искандер». Как написал в Facebook представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, оккупанты попали в объект промышленной инфраструктуры, повредив электроподстанцию, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, его уже потушили.
Российские оккупационные войска 1 октября ударили по двум районам Днепропетровской области — Никопольском и Синельниковском. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Никопольский район накрыли «Градами» и тяжелой артиллерией пять раз, а в сам Никополь прилетело 30 российских снарядов. линии», — рассказал Резниченко.
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Напомним, в ночь на 30 сентября россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Одного человека убили, по меньшей мере, двух ранили. Тогда попали по жилому кварталу в центре — по тому же, что и несколько недель назад. Попали и в транспортное предприятие. Там загорелся сильный пожар — горело админздание и около 100 автобусов. Ранее ночью 29 сентября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по жилым кварталам Днепра. Известно о трех погибших, среди них один ребенок.
Также стало известно, что удар по гуманитарной колонне Запорожья россияне впервые нанесли модернизированные ракеты С-300, которые имеют больший радиус и взрываются сразу, как коснутся поверхности. Об этом 1 октября в Telegram сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. «Пиротехники наши на месте рассказали, что взрыв ракеты произошел при соприкосновении с землей. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей погибло. И вот мы увидели, как это действует смертоносно и сколько людей может погибнуть», — сказал он. сказал 42-летний Монастырский. Всего в результате удара по гуманитарной колонне в Запорожье погибли 30 человек, 88 были ранены. Среди жертв — двое детей.