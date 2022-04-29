Последствия вчерашних ракетных ударов по Киеву: фоторепортаж

magictr | 29.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Последствия вчерашних ракетных ударов& : фоторепортаж

Ракету попала в 25-этажку. Фото: Руслан Канюка для «Вечернего Киева»

Разрушены первые этажи многоэтажки, выбиты стекла, стекло на асфальте и человеческие потери — вчера враг после почти лунного перерыва снова обстреливал столицу.

Вчера, 28 апреля, после 18:00 в Киеве и других города раздалась воздушная тревога. Около 20:00 в Шевченковском районе столицы прогремели два взрыва. Одна ракета попала в объект, другая — в жилой дом рядом. Погиб один человек (решисты убили журналистку Радио Свобода Веру Гирич), пострадали 10 человек, четверо из них — в больницах.

Последствия вчерашних ракетных ударов по Киеву: фоторепортаж

Последствия вчерашних ракетных ударов по&nbsp /></p> <p>В настоящее время спасатели и другие спецслужбы ликвидируют последствия ракетных обстрелов. Помогают пожарным и сотрудники «Киевской службы спасения»…</p> <p>Всего за два месяца варварского вторжения россии в Украину в Киеве ранены 435 мирных жителей. Более 100 человек погибли, среди них — четыре ребенка.</p> <p>Оба главы столицы — Виталий Кличко и Николай Жирнов — пока предостерегают киевлян, которые в эвакуации, от возвращения. Точных дат, когда можно будет возвращаться в город пока никто публично не озвучивал. -ponbspkiyevu-fotoreportazh-95c8e53.jpg» alt=»Последствия вчерашних ракетных ударов по Киеву: фоторепортаж» /></p> <p><img class=

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Последствия вчерашних ракетных ударов по Киеву: фоторепортаж

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Последствия вчерашних ракетных ударов по  /></p> <p><img class=

Последствия вчерашних ракетных ударов по&nbsp /></p> <p><img class=

Последствия вчерашних ракетных ударов по Киеву: фоторепортаж

Последствия вчерашних ракетных ударов по Киеву: фоторепортаж

Последствия вчерашних ракетных ударов по Киеву: фоторепортаж

Елена ПЕТРИШИН, фото Руслан КАНЮКА для «Вечерний Киев»

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