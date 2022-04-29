Последствия вчерашних ракетных ударов по Киеву: фоторепортаж
29.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Ракету попала в 25-этажку. Фото: Руслан Канюка для «Вечернего Киева»
Разрушены первые этажи многоэтажки, выбиты стекла, стекло на асфальте и человеческие потери — вчера враг после почти лунного перерыва снова обстреливал столицу.
Вчера, 28 апреля, после 18:00 в Киеве и других города раздалась воздушная тревога. Около 20:00 в Шевченковском районе столицы прогремели два взрыва. Одна ракета попала в объект, другая — в жилой дом рядом. Погиб один человек (решисты убили журналистку Радио Свобода Веру Гирич), пострадали 10 человек, четверо из них — в больницах.
Елена ПЕТРИШИН, фото Руслан КАНЮКА для «Вечерний Киев»