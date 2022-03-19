Последствия обстрела в Шевченковском районе: фото

magictr | 19.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Последствия обстрела в Шевченковском районе: фотоОбломки сбитой российской ракеты разрушили жилые кварталы в Подольском и Шевченковском районах столицы.

Сегодня утром, 18 марта, российские оккупанты огонь по Киеву. Под удар попал жилой квартал в Подольском и Шевченковском районах.

В результате обстрела один человек погиб, еще 19 пострадали. Среди пострадавших четверо детей… Враг значительно разрушил жилые дома, детсад, школы и магазины. А автомобили превратил в сплошной металл.

Последствия обстрела в Шевченковском районе: фото

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Последствия обстрела в Шевченковском районе: фото< /p>

Последствия обстрела в Шевченковском районе: фото

< p>Последствия обстрела в Шевченковском районе: фото

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Последствия обстрела в Шевченковском районе: фото< /p>

Последствия обстрела в Шевченковском районе: фото

< Последствия обстрела в Шевченковском районе: фото

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Последствия обстрела в Шевченковском районе: фото< /p>

Последствия обстрела в Шевченковском районе: фото

< p>Последствия обстрела в Шевченковском районе: фото

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Последствия обстрела в Шевченковском районе: фото< /p>

Последствия обстрела в Шевченковском районе: фото

Последствия обстрела в Шевченковском районе: фото

Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев», Даша ГРИШИНА

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