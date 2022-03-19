Последствия обстрела в Шевченковском районе: фото
19.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Обломки сбитой российской ракеты разрушили жилые кварталы в Подольском и Шевченковском районах столицы.
Сегодня утром, 18 марта, российские оккупанты огонь по Киеву. Под удар попал жилой квартал в Подольском и Шевченковском районах.
В результате обстрела один человек погиб, еще 19 пострадали. Среди пострадавших четверо детей… Враг значительно разрушил жилые дома, детсад, школы и магазины. А автомобили превратил в сплошной металл.
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Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев», Даша ГРИШИНА