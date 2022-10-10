Последствия массированной атаки РФ: полиция озвучила новые данные о пострадавших
Больше всего пострадал Киев.
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Событие: В результате обстрела россиян утром 10 октября произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 8 областях и столице. Погибли 11 человек, ранения получили 64 украинца. Об этом сообщило в Telegram МВД Украины.
Детали и комментарии: «В результате обстрела произошло попадание по объектам критической инфраструктуры, преимущественно по объектам энергоснабжения, в 8 областях и городе Киеве, где возникло более 30 пожаров, – говорится в сообщении. В МВД отмечают, что в результате террористической атаки погибли 11 человек и травмированы – 64.
Больше всего пострадал Киев. Как сообщил в Telegram столичный председатель Виталий Кличко, в результате террористической атаки россии были попадания в нескольких районах, в том числе – в центре столицы. Погибли пятеро киевлян, 51 человек пострадал. «В Киеве утром и в течение дня попадание в нескольких районах. В частности в центре города. Также бешеный агрессор ударил по нескольким объектам критической инфраструктуры столицы», – говорится в сообщении.
Отсутствует электроснабжение в четырех областях: Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично.
Массированные обстрелы Украины произошли утром 10 октября. Известно о взрывах в Киеве, Харькове, Львове и области, Житомире, Киевской области, Днепропетровской области. В Воздушных силах ВСУ сообщили о сбитии 43 из 83 ракет, выпущенных россией по территории Украины. Также украинские военные сбили 9 из 12 дронов Shahed-136.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, у российских войск есть две мишени — энергообъекты по всей стране и люди. Как сообщил премьер Денис Шмигаль, в результате российских атак повреждены 11 «важных инфраструктурных объектов» в 8 регионах и в столице.
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Кровавый диктатор Владимир Путин подтвердил нанесение россией массированных ударов по Украине, в том числе по объектам энергетики. При этом он пригрозил новыми атаками «в случае продолжения попыток проведения на российской территории терактов». Министерство обороны России после массированного ракетного удара по Украине утром 10 октября заявило, что «цели достигнуты». «Российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены».
Отреагировали на теракты представители западного. мира. Германия в ближайшие дни поставит в Украину первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM. Об этом заявила министр обороны Кристин Ламбрехт. «Германия поставляет в Украину первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM. Недавние российские ракетные атаки на Киев и другие города показывают, как важен этот потенциал для самообороны Украины», — заявила она в твиттере.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил российские массированные российские удары по украинским городам 10 октября и подчеркнул, что НАТО будет поддерживать Украину, «столько, сколько будет нужно». «Говорил с министром иностранных дел Кулебой и осудил ужасные и неизбирательные атаки россии на гражданскую инфраструктуру в Украине. НАТО будет продолжать поддерживать мужественный украинский народ в борьбе с агрессией кремля столько, сколько нужно», — сказал он. написал Столтенберг в твиттере.