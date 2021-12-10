Последний сквер имени Ленина: какие улицы и площади переименуют в Киеве
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В случае переименования улицы нет необходимости менять адрес в паспорте. Фото из открытых источников
На сайте КГГА продолжается общественное обсуждение новых предложений по переименованию скверов, площадей и улиц с советскими, российскими и малозначительными названиями.
Онлайн-голосование происходит по восьми проектам решений Киевсовета, внесенных вопросов наименований. Среди них предложение переименовать в Днепровском районе сквер имени основателя тоталитарной советской империи Владимира Ленина. Оказывается, что недавно вездесущий Ильич еще сохранился в названии небольшой зеленой зоны на Березняках.
Сквер, который сегодня состоит чуть ли не из трех деревьев, расположен на улице Ивана Миколайчука, 3, вблизи Киевского академического театра украинского фольклора «Берегиня». Эту зеленую зону предлагают переименовать в честь величайшего украинского поэта Павла Тычины. -vulici-tanbspploshhi-perejmenujut-unbspkiyevi-67fb473.png» alt=»Последний сквер имени Ленина: какие улицы и площади переименуют в Киеве» />
Место расположения сквера имени Ленина
Как рассказал «Вечернему Киеву» член Комиссии по вопросам наименований при Киевском городском голове Тимиш Мартыненко-Кушлянский, о существовании сквера имени Ленина комиссия узнала из соответствующего представления Днепровской райгосадминистрации. Сквер находится на балансе местных зеленстроевцев и на исполнение Закона об осуждении коммунистического и нацистского режимов и запрет пропаганды их символики должен быть переименован.
Впрочем, по словам Тимиша Мартыненко-Кушлянского, имена улиц и только в рамках декоммунизации, но и для устранения неблагозвучных или малозначительных названий в случае дублирования.
Так, сейчас предлагается переименовать Северо-Сырецкую улицу в Подольском районе в улицу Виктора Некрасова — одного из самых выдающихся киевлян XX века, писателя, правозащитника, диссидента и исследователя истории Киева. Предложение связано с 110-летием от рождения Виктора Платоновича, которое отмечалось 17 июня этого года. Кроме того, название улицы Северо-Сырецкой частично дублирует названия других улиц в Подольском и Шевченковском районах — Сырецкой, Сырецкой, Сырецко-Садовой и Сырецкого проезда.
«Город не является статическим, он меняется и развивается вместе с обществом. Улицы переименовывались и в декоммунизацию, и в независимость, и даже до того, как Украина оформилась как политическое явление», — отмечает Тимош Мартыненко-Кушлянский.
Улицу Якутскую предлагают переименовать в честь Родины Бунге
Также предлагается переименовать сквер с малозначительным названием «Стародарницкий — 1» на пересечении улиц Гродненской и Алматинской районов. Белорусская диаспора в Киеве просит назвать эту зеленую зону в честь Кастуся Калиновского — белорусского национального героя, борца за свободу и независимость Беларуси от Российской империи.
Инициаторы переименования аргументируют свое предложение тем, что сквер расположен на улице Гродненской. И именно Гродненщина является исторической родиной Кастуся Калиновского. Кроме того, рядом расположена улица Двинская, названная в честь одной из главных белорусских рек.
«Расположение сквера Калиновского непосредственно на улице Гродненской и в непосредственной близости к улице Двинской позволит создать новый белорусский культурный кластер». объясняют инициаторы проекта.
Еще одно предложение по переименованию касается названия, связанного с Россией — государством-агрессором, оккупировавшим Крым и часть Донбасса.
Так, улицу Якутскую на Южной Борщаговке в Святошинском районе предлагается назвать в честь Родины Бунге. Представители этой благородной киевской семьи основали в XVIII веке первую частную аптеку в городе, развивали на протяжении почти 300 лет промышленность, банковское дело, науку и образование. Многие представители рода Бунге стали известными киевскими учеными, врачами, предпринимателями, общественными и политическими деятелями.
В частности, Николай Христианович Бунге и другой выходец с семьи — Иван Рахманинов, занимали должности ректоров Киевского университета. В 1880 году решением городской думы Николаю Христиановичу было присвоено звание Почетного гражданина города Киева. Еще один знаменитый представитель рода — выдающийся украинский химик Николай Андреевич Бунге был одним из инициаторов основания Киевского политехнического института.
Площади Героев Великой Отечественной войны вернут историческое название
Длится обсуждение и переименование площади Героев Великой Отечественной войны в Печерском районе, расположенной между бульваром Дружбы народов, улицами Старонаводницкой и. Предлагается вернуть этой локации историческое название — «Наводническая площадь». Ведь термин «Великая Отечественная война» был изъят из украинского законодательства.
Институт истории Украины НАН Украины рекомендовал КГГА убрать из публичного пространства Киева это идеологическое советское клише, которое навязывалось, в частности, с целью скрыть участие СССР в подготовке и решении Второй мировой войны. Кроме того, на площади отсутствуют какие-либо памятные знаки или мемориальные объекты, которые чествовали подвиг украинского народа в победе над нацизмом в Европе.
Также предлагается дать имя трем безымянным столичным скверам. Один из них расположен на улице Кубанской Украины, 27-31, в Деснянском районе. Этот сквер хотят назвать в честь Леся Сердюка — выдающегося украинского актера театра и кино, который жил на Лесном массиве.
Второй безымянный сквер, расположенный на улице Почайнинской в Подольском районе предлагается назвать предпринимателя, мецената, благотворителя и общественного деятеля. Евгений Харлампиевич был одним из инициаторов создания Украинского Центрального Совета 4 марта 1917 года. Именно ему предлагали стать председателем Центральной Рады, но по болезни он отказался.
Третьему безымянному скверу, расположенному на Троещине на улице Лисковской (напротив домов № 14, 16 и 18) предлагается присвоить название «Аллея Добровольческих Батальонов». Ведь именно с этого места в 2014 году ушли защищать Украину первые добровольцы из Деснянского района.
Общественное обсуждение этих восьми проектов продлится до 22 декабря. Большинство его участников поддерживают предложенные инициативы. По окончании обсуждения Комиссия по наименованиям должна повторно утвердить на своем заседании проекты решений и направить на голосование в Киевсовет.
Впрочем, произойдет это нескоро. По словам Тимиша Мартыненко-Кушлянского, «учитывая все реалии, окончательное решение Киевсовета по этим вопросам следует ожидать не ранее осени 2022 года». Впрочем, переименование сквера имени Ленина, по его мнению, может произойти намного раньше, так как это предложение не является спорным. по собственному желанию. Кроме того, документы на право собственности, авто и другие правоучредительные документы, в которых указано старое название, остаются в силе. Переименование улицы также никоим образом не влияет на реализацию избирательного права.
Внести изменения в правоучредительные документы можно во время очередного визита в нотариус (например, при продаже имущества). В случае необходимости справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»