Последняя украинская теннисистка выбыла из одиночной сетки Уимблдона-2022

magictr | 01.07.2022 | Новости | Комментариев нет

Камнем преткновения для Леси Цуренко стала немка Юле Нимайер.

Последняя украинская теннисистка выбыла из одиночной сетки</p> <p> ><img class=

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