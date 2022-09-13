После угроз Аксенова появилось «извинение» диджея со свадьбы в Крыму, где звучала «Ой, в лугу красная калина»
Сам Аксенов оказался под прицелом крымских партизан, посоветовавших ему «бежать с украинского полуострова».
Фото из Википедии. A A+ A++
Событие: В сети появилось видео публичных «извинений» диджея Ахтема Гемеджи, включившего украинскую патриотическую песню на свадьбе в оккупированном россией крымском городе Бахчисарай.
Детали и комментарии:Российские провластные телеграмм-каналы распространяют контент, в котором Гемеджи объясняет, что 10 сентября в ресторане Арпат работал диджеем на крымскотатарской свадьбе. По его словам, он не знал, что поставленную им композицию «Ой, в лугу красная калина» «в период проведения специальной военной операции используют украинские националисты как антироссийский призыв». «Искренне прошу прощения перед гражданами России и Крыма за этот факт. Я поддерживаю россиян, поддерживаю всех крымчан и все национальности», — заявил Гемеджи, призывая к «миру и согласию».
Ранее пророссийский крымский блогер Александр Талипов в своем телеграмм-канале опубликовал видео крымской свадьбы, которая, по его данным, состоялась 10 сентября. На видео гости праздника танцуют под украинскую песню «Ой, в лугу красная калина». Также Талипов опубликовал видео другой свадьбы в Симферополе, на которой звучала песня Stefania украинской группы Kalush Orchestra, победившая на «Евровидении». Назначенный кремлем российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов пригрозил уголовной ответственностью участникам свадеб, на которых звучали украинские песни.
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Сам 49-летний уроженец Молдовы Аксенов оказался под прицелом крымских партизан: в Евпатории и Симферополе стены домов завешены открытками с предупреждением в адрес так называемого головы захваченного. Представители движения «Желтая лента» сообщили на своей странице в Facebook, что Аксенову нужно уже бежать из украинского полуострова. «Последний месяц нам очень нравится наблюдать за гоблином Сергеем Аксеновым, за хлопком и «чемоданным» настроением рашистов. Мы распространили открытки, в которых напоминаем о вознаграждении относительно гоблина, а также «Боевых чаек», которые начали распространяться по полуострову!», — сказано в сообщении.
Активисты добавили, что украинское сопротивление в Крыму растет, и у кафиров нет шанса. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров недавно сделал заявление, что крымчане с надеждой ждут прорыва ВСУ на полуостров. Минобороны Украины посоветовало оккупантам готовиться к заплыву из Крыма куда-то в Сочи.