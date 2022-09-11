После провала на фронте в Кремле снова заговорили о переговорах с Украиной
В Офисе президента отреагировали.
Событие:< /strong> На фоне успешного контрнаступления ВСУ Москва снова заговорила о переговорах с Киевом.
Детали и комментарии: В эфире одного из пропагандистских телеканалов глава МИД России Сергей Лавров отметил, что «РФ не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться». Не обошлось и без угроз в сторону Украины. По словам Лаврова, Москва-де знает, как достичь своих целей. Также глава путинского МИД пожаловался, что в конце марта в Стамбуле были достигнуты договоренности, причем на основе предложений, которые внесла украинская делегация. «Мы поддержали этот подход. Украинцы сами от него отказались», — сказал он. соврал Лавров.
В Офисе президента отреагировали на «предложения» Кремля. «Напомню еще раз всем «инсайдерам». Переговорную повестку дня определяет только Украина. Она известна: 1. Освобождение всех территорий. 2. Выплата Россией репараций. 3. Наказание военных преступников. Наши партнеры полностью поддерживают этот формат. Никаких других договоренностей или давления нет «, — заметил в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк. По всей вероятности, он ответил не только на «предложения» Лаврова, но и на информацию, которую сегодня распространили некоторые украинские СМИ. В ней говорилось, что недавно приезжавший в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен якобы привез послание от Джо Байдена о необходимости начать переговоры с Путиным.
читайте также: Российские оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева: по меньшей мере 9 >Тему переговоров с Россией затронул и президент Владимир Зеленский во время панельной дискуссии на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии «Украина в защите нашей общей свободы», состоявшейся 10 сентября. По его словам, пока никакие переговоры с РФ по завершению войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций. «Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят», — отметил глава государства. Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае с российской стороной нет уверенности в том, что они будут сдерживать свои обещания. «Я считаю, что не будут. Никто не верит. Они неуклюжие», — сказал он. Как заметил президент, сначала нужно, чтобы РФ покинула украинские территории и перестала вести себя как террорист, начавший полномасштабную войну против нашей страны. Тогда можно будет говорить о дипломатии. «Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать обратно чужую землю. Тогда мы можем говорить по крайней мере о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги», — сказал он. объяснил Владимир Зеленский.