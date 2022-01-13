После новогодних праздников в столице вывезли на переработку 250 тонн стекла
В сравнении с прошлым годом, нынешняя статистика выросла на 32%. Фото: КГГА
В дальнейшем отсортированное стекло будут перерабатывать на предприятии в Гостомеле.
За последние 2,5 года во всех районах Киева разместили почти тысячу контейнеров разных цветов: зеленого цвета— для стекла, желтого— для пластика и синего — для бумаги. В настоящее время контейнеров для стекла в столице— 448 единиц и 2500 контейнеров-сеток для стеклобоя.
Поэтому, за новогодние праздники, с 31 декабря по 12 января, коммунальщики «Киевкоммунсервис» . По сравнению с прошлым годом, нынешняя статистика выросла на 32%.
«За последние 12 дней собрали и вывезли на переработку 250 тонн стеклобоя, это примерно как 12 мусоровозов. Динамика в сравнении с прошлым годом очень неплохая, на 32% больше. То есть даже в праздники киевляне ответственно относились к сортировке и относили стеклянную тару в нужные контейнеры»,— рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
Отметим, что сегодня КП «Киевкоммунсервис » работает по договору с перерабатывающим предприятием в Гостомеле, а это означает, что отсортированное стекло точно не поедет на полигоны. В Киеве вставили почти 4 тысячи разного типа контейнеров для раздельного сбора — для сухой фракции, отдельно для стекла, бумаги, пластика, для опасных и медицинских отходов и т.д.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»