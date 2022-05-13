После 170 лет сотрудничества. Немецкий концерн Siemens уходит из россии
И полностью прекращает обслуживание своих скоростных поездов в России.
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Событие: Компания Siemens прекращает бизнес в России — выходит из совместных предприятий и разрывает сервисные контракты с российской железной дорогой. С 13 мая ОАО «РЖД» больше не будет иметь контрактов с Siemens, включая обслуживание «Сапсанов» — скоростных поездов. Такое решение является следствием введенных против россии санкций, сообщили в немецком концерне.
Детали и комментарии: «Учитывая масштабность санкций Европейского Союза в отношении РФ, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьезных последствий, было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из имеющихся совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание», — в сообщении компании Президент и генеральный директор Siemens AG Роланд Буш сказал, что это решение было нелегким, ведь на российском рынке компания работала 170 лет.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Siemens приостановила весь новый бизнес и международные поставки в Россию и Беларусь. В середине марта компания сообщила, что приостанавливает и контракт по поставкам «Сапсанов» и «Ласточек», но продолжит их сервисное обслуживание. По данным railexpoua.com, «Сапсан» — высокоскоростные электропоезда, разработанные Siemens специально для России. Как и электропоезда «Ласточка», созданные на основе платформы Siemens Desiro.
«Siemens впервые пришла в Россию при царе Николае Первом. И никогда в течение 170 лет оттуда не выходила. Скандал с турбинами в Крыму. «Ласточки» и «Сапсаны» на открытии Олимпиады.Эхо цивилизации на российских железнодорожных дорогах. Первая пятерка работодателей России, тысячи работников… Всем этим была для россии Siemens.
И остаток можно вместить в одно сухое предложение руководителя компании: когда уже не хватает смазочных материалов, то очень сложно производить сервисное обслуживание поездов. Siemens не просто уходит, а полностью прекращает обслуживание своих поездов. Что будет делать Россия? Скорее всего, пойдет по тому же пути каннибализма, что и с Боингами, чтобы продержаться еще несколько месяцев. А дальше – mdash; тьма. Без света и будущего. Демилитаризация, денацификация, денефтизация, дегазификация и деиндустриализация россии — Путин неплохо справляется с тем, чтобы ослабить россию до уровня, когда она не только не сможет ни на кого напасть, но вообще исчезнет с карты европейского континента», — отреагировала в Facebook экспертка Агия Загребельская.
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Нардеп Ростислав Павленко рассказал, что более 70% компаний из списка Fortune 500 (рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого является выручка компании) ушли из России или сократили свою деятельность в стране. «В общем о выходе из России объявили почти 1000 ведущих мировых компаний», — написал он. По По словам Павленко, прогнозы развития России все ухудшаются. «По данным консенсус-прогноза аналитиков на 2022-й год, уровень инфляции в россии будет составлять уже 23,7%. Наиболее пессимистические прогнозы у аналитиков российского банка ВТБ Капитал — 26,1%, в 18% оценивают инфляцию аналитики с JP. Но реальность превысит прогнозы. Это пока не те адские санкции, которые подорвут способность России вести агрессивную войну. Но каждый день таких экономических порезов готовит московитов к тому, что их империя катится ко дну», — заметил Ростислав Павленко.
По данным Йельского университета, в России продолжают работать в разном режиме более 300 крупных международных компаний. 183 компании, большая часть из которых преимущественно европейские и американские, вообще не сворачивали свой бизнес в России. Это компании, связанные с созданием, строительством, здравоохранением и другими. В частности, речь идет об Auchan, Metro, Acer, Asus, Lenovo и Raiffeisen Bank. Среди компаний, отложивших «новые инвестиции и разработки» в России, но по-прежнему продолжающих активный бизнес, — 143 предприятия. Среди них такие как GSK, Abbott, Hilton, Hyatt, Intercontinental, Johnson & Johnson, Marriott, Nestle, Pfizer и Subway. «Есть компании, доходы которых настолько значительны, в частности такие сети, как Auchan, Metro, что они считают: их репутационные потери за рубежом, санкционные потери гораздо меньше, чем прибыль, полученная непосредственно в России. Некоторые компании ищут лазейки только для условного выхода из российского рынка: они создают искусственное дочернее предприятие, которому якобы передают свои активы и соответственно де-юре они отсутствуют на российском рынке, но де-факто продолжают осуществлять деятельность», — заметил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в комментарии телеканалу Дом.