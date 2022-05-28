Порошенко не выпущен за границу на заседание ПА НАТО. Разгорелся скандал
В чем дело?
Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко попытался вечером 27 мая покинуть Украину из-за пункта пропуска Рава-Русская, но его не выпустили пограничники, сообщила нардеп от ЕС Ирина Геращенко в Telegram.
Детали и комментарии: По ее данным, Порошенко должен принять участие в Парламентской ассамблее стран НАТО. Соответствующие документы по его командировке были подписаны спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Однако пограничники отказались пропустить Порошенко. «Без объяснения причин. Пограничники на пункте пересечения Рава-Русская несли какую-то чушь о «поддельном или отмененном распоряжении», хоть всех других депутатов, будь то слуги, инспектирующие курорты Италии, ОПЗЖ, вывозящие драгоценности, выпускают из страны без всяких проблем», — отмечает Ирина Геращенко. Также она отметила, что руководство фракции весь вечер пыталось связаться с председателем ВР, чтобы понять, что происходит, однако он не вышел на контакт.
Телеграмм-канал «Политика страны» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Петр Порошенко прибыл вчера вечером в «Раву-Русскую» в окружении пяти человек и предоставил документы из Верховной Рады. «Однако пограничники так и не смогли установить подлинность предоставленных документов, потому что не считывался QR-код. Два часа Порошенко и делегацию продержали на границе, после чего они самостоятельно уехали в обратном направлении», — замечает телеграмм-канал. Читайте также: 94-е сутки войны: оккупанты штурмовали Северодонецк, понесли потери и отошли
Сегодня Геращенко написала в Facebook, что дозвонилась до Стефанчука. «Он подчеркнул, что подписал 2 распоряжения о заграничных командировках Петра Порошенко. И что у него нет других распоряжений, с другими реквизитами или QR кодами, потому что действуют эти», — написала нардепка в Facebook В Государственной пограничной службе пока не прокомментировали эту ситуацию.
«Отбросим эмоции и личную неприязнь. Сугубо по закону. Командировка, подписанная спикером Русланом Стефанчуком, который представляет «Слуг народа». Приглашение было на Парламентскую Асам и саммит ЭРР При этом напомню историю 20 декабря 2021 Порошенко сообщили о подозрении в госизмене 6 января арестовали имущество 19 января избрали меру пресечения в виде личного обязательства и обязанности сдать паспорта (чтобы не уехал куда-то). Марта должны были продлить эти сроки, но наступила война, сроки не продлили. (не выпустить.) Не понимаю…», — отреагировал в Facebook юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики, председатель правления StateWatch Александр Леменов.