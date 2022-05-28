Порошенко не выпущен за границу на заседание ПА НАТО. Разгорелся скандал

magictr | 28.05.2022 | Новости | Комментариев нет

В чем дело?

Порошенко не выпустили за границу на заседание ПА НАТО. Разгорелся скандалПорошенко не выпустили за границу на заседание ПА НАТО. Разгорелся скандалПятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко попытался вечером 27 мая покинуть Украину из-за пункта пропуска Рава-Русская, но его не выпустили пограничники, сообщила нардеп от ЕС Ирина Геращенко в Telegram.

Детали и комментарии: По ее данным, Порошенко должен принять участие в Парламентской ассамблее стран НАТО. Соответствующие документы по его командировке были подписаны спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Однако пограничники отказались пропустить Порошенко. «Без объяснения причин. Пограничники на пункте пересечения Рава-Русская несли какую-то чушь о «поддельном или отмененном распоряжении», хоть всех других депутатов, будь то слуги, инспектирующие курорты Италии, ОПЗЖ, вывозящие драгоценности, выпускают из страны без всяких проблем», — отмечает Ирина Геращенко. Также она отметила, что руководство фракции весь вечер пыталось связаться с председателем ВР, чтобы понять, что происходит, однако он не вышел на контакт.

Телеграмм-канал «Политика страны» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Петр Порошенко прибыл вчера вечером в «Раву-Русскую» в окружении пяти человек и предоставил документы из Верховной Рады. «Однако пограничники так и не смогли установить подлинность предоставленных документов, потому что не считывался QR-код. Два часа Порошенко и делегацию продержали на границе, после чего они самостоятельно уехали в обратном направлении», — замечает телеграмм-канал. Читайте также: 94-е сутки войны: оккупанты штурмовали Северодонецк, понесли потери и отошли

Сегодня Геращенко написала в Facebook, что дозвонилась до Стефанчука. «Он подчеркнул, что подписал 2 распоряжения о заграничных командировках Петра Порошенко. И что у него нет других распоряжений, с другими реквизитами или QR кодами, потому что действуют эти», — написала нардепка в Facebook В Государственной пограничной службе пока не прокомментировали эту ситуацию. 

«Отбросим эмоции и личную неприязнь. Сугубо по закону. Командировка, подписанная спикером Русланом Стефанчуком, который представляет «Слуг народа». Приглашение было на Парламентскую Асам и саммит ЭРР При этом напомню историю 20 декабря 2021 Порошенко сообщили о подозрении в госизмене 6 января арестовали имущество 19 января избрали меру пресечения в виде личного обязательства и обязанности сдать паспорта (чтобы не уехал куда-то). Марта должны были продлить эти сроки, но наступила война, сроки не продлили. (не выпустить.) Не понимаю…», — отреагировал в Facebook юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики, председатель правления StateWatch Александр Леменов.

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