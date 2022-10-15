Пора бороться с аллергиями: осень — идеальное время, чтобы начать лечение поллиноза

magictr | 15.10.2022 | Здоровье | Комментариев нет

Как оно происходит и всегда ли помогает?

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Осень — время, когда большинство людей с поллинозом (сезонная аллергия на пыльцу растений) может облегченно вздохнуть. Назойливый насморк, кашель, слезотечение, крапивница наконец-то отступают — правда, ненадолго, до марта, когда расцветут первые растения. Именно поэтому, пока они спят, специалисты советуют проводить обследование и лечение поллиноза.

Подробнее об этом рассказывает Анизия Бандривская, врач-аллергологиня высшей категории. 

— У меня есть пациентка, которая имеет аллергию на клубнику. Женщина раньше не знала об этом и связывала ежегодное летнее недомогание (боль в горле, насморк, совпадавшие с цветением клубники на грядках у дома) с простудой. Но однажды она заметила: как только попробует клубнику или варенье из них, начинаются проблемы с пищеварительным трактом. Речь шла, собственно, о перекрестной аллергии. когда болезненную реакцию организма провоцируют и пыльцу, и сами ягоды. как пищевой аллерген… 

У другого моего пациента перекрестную аллергию вызвали пыльцу березы и большинство фруктов и овощей, в которых содержится белок, по структуре подобен белку березовой пыльцы. Есть специальные тесты, позволяющие выяснить это. 

— Как именно проходит эта процедура?

— Есть два способа определить аллергены. Первый — на кожу наносят специальные водные капли с вытяжкой пыльцы потенциально аллергенных растений, на возможные раздражители кожа реагирует покраснением. Второй способ – mdash; Мультикомпонентная молекулярная аллергодиагностика: у пациента принимают анализ крови и определяют специфические антитела к аллергенам. Такая диагностика позволяет максимально точно определить и основной, и перекрестный аллерген с почти трехсот. Добавлю, что такие тесты важно проводить именно осенью и зимой, когда пациенты уже не имеют острых симптомов поллиноза.

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— Рекомендуем аллерген-специфическую иммунотерапию — курс подкожных инъекций безопасных доз аллергена. Благодаря этому в дальнейшем организм теряет к нему чувствительность. Схема лечения, как и его продолжительность зависит от состояния каждого пациента. Некоторым нужно пройти несколько курсов в течение трех лет. Но уже после первого курса, как правило, наблюдается облегчение. Хотя у некоторых, к сожалению, проблема не проходит. И человеку приходится всю жизнь избегать встречи с аллергеном.

Пациент по аллергии на пыльцу березы, о котором я упоминала, вынужден навсегда отказаться от всех и свежих, и термически обработанных овощей и фруктов, вина — уже после одного глотка мужчине становилось плохо. Но хорошо, что благодаря диагностике он наверняка знает, какие именно пищевые аллергены должны остерегаться, какие лекарства следует всегда иметь под рукой. А это очень важно, ведь встреча с аллергеном может быть достаточно неожиданной.

— Что вы имеете в виду? 

— На одной из профессиональных конференций от зарубежных коллег я услышала трагическую историю девушки, умершей от поцелуя. У нее была пищевая аллергия на арахис, поэтому она избегала всех продуктов, содержащих этот орех. Но ее любимый не учел этого и как-то, съев бутерброд с арахисовым маслом, поцеловал в губы девушку. У нее началась стремительная аллергическая реакция с отеком гортани. Медики, к сожалению, не успели помочь ей. 

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