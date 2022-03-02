Попадание российской ракеты в Бабий Яр — это своеобразная форма убийства 100 тысяч киевлян, — еврейская община.
Российские фашисты поцеловали ракетой Объединенная еврейская община Украины решительно осуждает военную агрессию Российской Федерации и осквернение Бабьего Яра.
1 марта в рамках войны России против Украины, примерно в 17:10 ракета, направленная на телевизионную башню , попала в территорию Бабьего Яра. Погибли 5 мирных киевлян, которые шли по тротуару мимо башни, еще пятеро ранены.
Еврейская община напоминает, что в Талмуде осквернение костей называется своеобразной формой убийства. А в Бабьем Яру похоронено более 100000 киевлян, подавляющее большинство из которых были евреями.
«После нападения России на Украину мы уже 6 дней вынуждены наблюдать, как убивают жителей Украины, разрушают города и разрушают города и и оскверняют места массовых захоронений жертв нацизма»,— отмечают в еврейской общине.
Из-за попадания ракеты в башню исчезла трансляция ряда каналов. Продолжается работа по восстановлению, уже в ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов. Также ряд каналов можно смотреть в Youtube и на сервисе Megogo.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»