Помощники Святого Николая: в Киеве собирают игрушки для онкобольных детей
Накануне Рождества киевляне могут организовать детям подарки. Фото: фонд Таблеточки
Ко Дню Святого Николая Центр коммуникации и информации проводит благотворительную акцию в пользу подопечных фонда Таблеточки.
Киевлян просят приносить подарки в VcentriHub для «коробочек храбрости». Игрушки передадут для детей, проходящих лечение в онкоотделениях.
На пути к выздоровлению малых пациентов ждет много болезненных процедур, чтобы наградить их за мужество и терпение, эта акция — отличный случай поддержать маленьких героев.
Также можно перечислить деньги на благотворительность, выбрав на какие цели их должны направить.
«Дары на здоровье по ссылке открытый магазинчик в котором продаются важнейшие для онкобольных детей подарки: лекарства, расходные материалы, консультации психолога и т.д. „Сделать подарок“ означает внести благотворительный взнос, соответствующий стоимости позиции. Святой Николай является охранником всех детишек, поэтому помогем ему в этом», — отмечают в Центре коммуникации. Так пожертвование 100 гривен — две безопасные капельницы для ребенка, 250 гривен для месяца — 1 день Этилоты доступны каждому. Самый дорогой — 65 тысяч гривен — шанс сохранить глаз ребенку с раком сетчатки. Чем больше соберет команда Таблеток, тем больше помощи получат дети в больницах по всей стране. Игрушки и другие подарки можно приносить по адресам:
- #VcentriHub, улица Владимирская, 51-б
- Vcentri Hub: Оболонь, Оболонский проспект, 22А
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»