Помощь по чемпионату Франции. В решающий матч против Уэльса наставник сборной Украины Александр Петраков пригласил еще одного футболиста
25-летний игрок «Бордо» впервые в карьере приехал в главную команду страны.
Событие: Сборная Украины футбола получила неожиданное усиление перед решающим поединком за путевку на чемпионат мира-2022 против Уэльса. В лагерь команды прибыл игрок французского «Бордо» Даниил Игнатенко, сообщает официальный сайт УАФ.
Детали и комментарии:«По возвращении с тренировки ребят в лобби отеля St. David`s ждал Данило Игнатенко, получивший дебютный в карьере вызов в национальную команду и только что приехавший из аэродрома, информирует УАФ. Наставник сине-желтых Александр Петраков французского «Бордо», хорошо зарекомендовавшего себя во французском чемпионате и получившего британскую визу.Конечно, сразу же претендовать на попадание в обойму участников ближайшего финала плей-офф Кубка мира 25-летнему Игнатенко будет непросто, но, кроме игры с Уэльсом, в украинцев в июне есть еще три матча Лиги наций, так что шанс проявить себя и сразиться за место в составе у Данила будет. К слову, сборники очень тепло встретили новичка – дружескими объятиями и словами поддержки».
Данило Игнатенко является воспитанником запорожского футбола, а с января 2016 находится на контракте с донецким «Шахтером». Первые два года хавбек выступал исключительно за молодежную команду, так что в начале 2018-го вместе с партнером Денисом Арендаруком на правах аренды перешел в «Мариуполь», в котором провел 27 матчей в Премьер-лиге за полтора года и летом 2019-го вернулся. к «Шахтеру». 22 июня 2019 Игнатенко отдали в аренду в венгерский «Ференцварош», который возглавлял украинский тренер Сергей Ребров. В первой половине сезона 2019/20 Даниил сыграл за «зелено-белых» 26 матчей во всех турнирах (из них всего 13 в чемпионате) и 31 января досрочно вернулся в донецкий клуб. А уже через 6 дней «Шахтер» снова отдал Игнатенко в аренду в «Мариуполь», где до конца сентября он провел 14 игр чемпионата и две игры в кубке страны. В начале октября 2020 футболист на правах аренды перешел в «Днепр-1», в котором провел успешные два года. В январе 2022 года украинец подписал арендное соглашение с французским «Бордо» и уже в первом же матче за новую команду получил исключение. После этого полузащитник начинал матчи со скамейки запасных, но с середины марта сумел стать основным игроком. В 11 поединках чемпионата Франции Игнатенко отдал 3 голевых паса, а «Бордо» не спасся от вылета, заняв последнее место.
Читайте также: «Ограничиваем способность кремля финансировать войну». ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против россии В целом в лагере команды Александра Петракова находятся 22 футболиста, 4 из которых вратари. Решающий матч за выход на чемпионат мира украинцы проведут 5 июня в 19 часов по киевскому времени. Стало известно, что на поединке на стадионе Кардифф Сити будет работать испанская бригада арбитров во главе с Антонио Мигелем Матео Лаосом. На линиях ему помогут Рау Норберт Себриан Дэвис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Четвертый рефери — Карлос Дель Серро Гранде, арбитр системы VAR — Хуан Мартинес Мунуэр. Ассистентом судьи системы VAR станет Рикардо Де Бургос Бенгоечеа. Функции судейского наблюдателя будет выполнять Паскаль Пьер Гарибиан (Франция), а делегата УЕФА — Янис Мажейкис (Латвия).
Также в этом месяце Украина должна провести еще 3 игры в рамках Лиги наций: с Ирландией (8 и 14 июня) и Арменией (11 числа).
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