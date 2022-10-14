Помогут закрыть наше небо. Испания передает Украине 4 системы ПВО Hawk

magictr | 14.10.2022 | Новости | Комментариев нет

Что известно об этих комплексах?

Помогут закрыть наше небо. Испания передает Украине 4 системы ПВО Hawk

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