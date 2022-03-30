«Помогай — побеждай!»: столичная волонтер о работе столовой
Волонтерша Анна. Фото: КГГА
Киевлянка Анна покинула руководящую должность во время войны ради того, чтобы украинским защитникам было что есть.
Еще месяц назад жена военного и киевлянка Анна работала на руководящих должностях в столице. Однако — с началом полномасштабной войны — заразилась военным духом мужа и начала отдано волонтериты.
Сегодня Анна заведует одним из столовых Киева, в котором кормят наших защитников. О своем кредо женщина говорит коротко: «Помогай — побеждай!».
На кухне волонтер организовала в буквальном смысле военный порядок — в ней все под четким контролем. Каждый день она вместе с водителем ездит за свежими продуктами для украинских бойцов, ведь на вкус, обед должен быть еще и полезным. А забрав продукты, Анна не раз останавливается у блокпостов и раздает защитникам разные вкусности.
«Однажды с водителем ехали по хлебу. На одном из блокпостов нас остановили ребята и, как всегда, спросили: «Куда направляетесь?». Я говорю: «По хлеб». Они говорят: «Привезите и нам». Мы возвращаемся за несколько часов, остановились возле них и дали им немного хлеба. Ребята так счастливы были, наверное, думали, что мы о них забыли. Вот так: чем могу, тем и помогаю. Стараюсь всем, кому нужно немного дать пищи»,— рассказывает Анна.
Несмотря на активное волонтерство, женщина каждый день ведет дневник военных будней и делится историями в соцсетях. Но самые главные кадры Анна обещает опубликовали уже после победы.
Знакомые женщины внимательно следят за событиями как в личной жизни Анны, так и в целом по событиям в Украине. И взволнованно зовут ее к себе, в безопасные государства…
«Все мои знакомые из разных стран в начале войны звали к себе в Канаду, Германию, Польшу. Однако они знают мою четкую позицию — я останусь на своей земле, и буду помогать нашим военным. А если нужно будет взять оружие — я возьму. Впрочем, никуда не поеду! А путина — ненавижу», — эмоционально добавляет Анна.
Раньше редакция «Вечернего Киева» рассказывала о 9-летнем шефе полевой кухни, который за смену готовит около 300 бутербродов! А также об одиннадцатикласснице из Киева, которая также волонтерит под открытым небом.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»