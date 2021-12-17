Польза экзотических фруктов, о которой вы не знали
Для масок следует использовать свежие фрукты
Регулярное употребление киви, манго, ананасов, питахайи и многое другое положительно сказывается на общем состоянии организма. С этим согласится любой человек, даже максимально далекий от медицины. А что если мы предложим экзотические фрукты купитьне для вкуса, а для поддержания внешней привлекательности? Всего пара советов и несколько ингредиентов помогут проводить разнообразные приятные процедуры, которые своими результатами не уступают салонным.
Маски для волос за несколько минут
Чтобы сделать питательное средство, можно использовать не только кисломолочные продукты и яйца. Попробуйте смешать с йогуртом натертый или измельченный:
- кокос;
- папайю;
- банан;
- ананас.
Смешивая фрукты с йогуртом и нанося на волосы, не забудьте после тщательно смыть эту смесь. Лучше сделать воду немного теплой даже прохладной, при слишком горячей, остатки молочного продукта могут просто свариться.
Живим кремы и лосьоны
Если вы привыкли регулярно наносить на тело питательные маски, попробуйте дополнительно добавить в них несколько капель сока фруктов. Рекомендуется перед этим отбирать небольшое количество крема в отдельную тару. В противном случае, органические вещества существенно сократят начальный срок хранения и от косметики будет доноситься резкий, неприятный запах. Если нет желания каждый раз отбирать немного крема, советуем обратить внимание на фруктовые эфирные масла. Они более концентрированы, но практически не влияют на срок хранения косметического средства.
При необходимости, вы также можете использовать фруктовые соки для ванночек перед проведением маникюра или педикюра, чтобы максимально увлажнить и расслабить вашу кожу.
Самое главное, стоит использовать свежие фрукты, в противном случае суховатые или подбитые плоды уже теряют большую часть своих питательных элементов.
Леонид РУДЕНКО