Получил приговор первый российский военный за преступления против украинцев на войне
Вадим Шишимарин полностью признал вину, а свои действия объяснил «исполнением приказа».
Событие:Соломенский райсуд Киева приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы за нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством мирного украинца Александра Шепилова.
Детали и комментарии:Суд также постановил взыскать расходы по Шишимарину за проведение экспертиз – всего около 24 000 гривен. Об этом сообщила корреспондентка LB.ua. Захватчик имеет право подать апелляцию в течение 30 дней. Защита россиянина уже заявила, что будет оспаривать решение суда. «Для того чтобы обращаться в Европейский суд по правам человека, во-первых, нужно, исчерпать все средства обжалования в национальных судах. У нас кроме апелляционного суда есть еще суд кассационной инстанции», — отметил в комментарии журналистам адвокат Виктор Овсянников.
Шишимарин — 21-летний командир отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. Он стал первым российским военным, который предстал перед судом за преступления, связанные с полномасштабным вторжением России в Украину. Обвиняемый в своем последнем слове, которое он выразил на заседании, заявлял, что готов нести наказание. Прокуратура просила приговорить оккупанта к пожизненному заключению. Потерпевшая Екатерина Шепилова — жена убитого — сказала, что также считает, что Шишимарин заслуживает пожизненного, однако она не против, если его обменяют на пленных бойцов из «Азовстали». Судебный процесс над русским оккупантом начался в мае. На заседании 18 мая Шишимарин полностью признал вину. Свои действия объяснил «исполнением приказа».
24 февраля 2022 года колонна российских военнослужащих двигалась в Ахтырском районе Сумской области. Около 15 военных РФ разделились на группы после того, как украинские военнослужащие разбили колонну. Отступая, российские военные Вадим Шишимарин, Игорь Матисов, Макеев, Калинин и Колпаков захватили вблизи поселка Чупаховка легковой автомобиль и заехали в деревню. Шишимарин, Колпаков, Макеев и Матисов ехали в салоне авто, а Калинин – mdash; в багажнике. В поселке они встретили местного жителя, 62-летнего Александра Шепилова, который вел по обочине дороги велосипед. Шишимарин произвел у него несколько прицельных выстрелов, в результате чего Шепилов погиб. Причина смерти – mdash; огнестрельное ранение в голову.
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В поселке местные жители устроили российским военным засаду и убили Колпакова. Четверо других военных, включая Шишимарин, спрятались на ферме и до 1 марта находились там. Затем они показались местным жителям.
Добавим, что сержант Вадим Шишимарин родился в городе Усть-Илимск, Сибирь. Не женат, детей нет. По данным издания «Настоящее время», которое проанализировало его кредитную историю, у Шишимарина у России есть долги более чем на 200 000 российских рублей (около 3300 долларов), в том числе за жилье и коммунальные услуги. Если бы Шишимарин имел статус военнопленного, его могли обменять согласно международному праву. Однако законом не урегулирован обмен обвиняемых или осужденных. Вместе с тем, обмен все равно возможен, но это будет политическим решением.