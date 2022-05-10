Польша поможет Украине с горючим
< Польша обеспечит дополнительные поставки нефтепродуктов в Украину через собственные порты.
Об этом информирует польское издание Wprost по результатам форума по вопросам энергетической безопасности Украины, который прошел в Варшаве.
Отмечается, что во встрече приняли участие вице-премьер, министр госимущества Польши Яцек Сасин, министерша экономики Украины Юлия Свириденко, министерка климата и окружающей среды Анна Москова, министры энергетики Литвы и Румынии, а также представители Международного энергетического агентства.
По данным издания, горючее будут поставлять в Украину через порты Гданьска и Свиноуйсьце. Свириденко отметила, что Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно. Однако, по ее данным, за последний месяц объем поступлений составил 60 тысяч тонн. Она также сообщила, что во время переговоров удалось договориться о синхронизации графиков Укрзализныци и польской PKP, которые в оперативном режиме смогут мгновенно решать проблемные вопросы.
" топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди, — написала она в Facebook.
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< h2>Что известно
- По состоянию на 9 мая средняя цена на сжиженный газ в сетях автозаправочных станций в Украине выросла 9 мая на 80 копеек – до 32,66 грн/л.
- Прем' временами ситуация с горючим в Украине исправится.
- 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские кафиры целенаправленно уничтожают инфраструктуру для производства, поставки и хранения горючего.
- Министерша экономики Юлия Свириденко сообщила, что нехватка горючего связана с уничтожением Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
- В то же время в министерстве говорят, что в течение следующих 7 дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Европы.
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