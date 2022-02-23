Политолог объяснил, что киевлянам нужно знать о чрезвычайном положении
Киян просят сохранять спокойствие и проверять источники информации. Фото: Борис Корпусенко
Совет национальной безопасности и обороны принял решение ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины. Верховная Рада рассмотрит этот вопрос на своем вечернем заседании.
Политолог, кандидат политических наук Валерий Гончарук объяснил «Вечернему Киеву», зачем власть вводит чрезвычайное положение и как он повлияет на жизнь.
Валерий Гончарук
ПОЧЕМУ НЕОБЫЧНОЕ, АНЕ ВОЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
В сегодняшних обстоятельствах чрезвычайное положение позволяет провести необходимые оборонные мероприятия без введения военного положения. Боевые действия непосредственно идут в зоне разграничения в ОРДЛО и имеют локальный характер, поэтому во избежание излишней паники СНБО предложил Президенту ввести именно чрезвычайное положение.
Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что «кошмарить никого не будут, а комендантский час могут ввести только в случае усиления агрессии России». Решение о комендантском часе не будет централизованным, в случае необходимости его будут вводить местно. Данилов подчеркнул, что «военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, но пока такого решения нет».
ТАКОЕ ПРОИСШЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОГЛАСНО С ЗАКОНОМ
В соответствии с Законом Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения» чрезвычайное положение — это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера, или при попытке захвата государственной власти или изменения конституций путем насилия и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления, полномочий необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, нормального функционирования национальной экономики, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
КТО ВВЛЕЧАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Чрезвычайное состояние вводится Указом Президента Украины, который подлежит утверждению Верховной Радой Украины в течение двух дней с момента обращения Президента Украины .
Чрезвычайное состояние в Укр аини может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях.
Какие ограничения могут возникать при Чрезвычайном состоянии
Согласно закону это:
1) установка особого режима въезда и выезда, а также ограничения свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение;
2) ограничение движения транспортных средств и их осмотр;
4) запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом;
5) запрет забастовок;
6) принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.
< strong>ЧТО НА ПРАКТИКЕ ЭТО ЗНАЧАЕТ ДЛЯ КИЯНИ
На практике возможные ограничения будут касаться усиления охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, дополнительное патрулирование и усиленные патрули и проверки частного транспорта на въезд в город. В целом строгость мер будет зависеть от реальных угроз. Возможны ограничения в проведении массовых мероприятий митингов, концертов, спортивных соревнований.
В любом случае на работу предприятий, коммунальных заведений, магазинов и общественного транспорта с большой вероятностью Чрезвычайное состояние не повлияет, если обычно не возникнут дополнительные риски.
За сегодняшние обстоятельств Чрезвычайное состояние позволяет более эффективно координировать работу военных и центральных и местных властей по обеспечению порядка, подготовку инфраструктуры города и населения в условиях возможного обострения военных действий.
ЧТО ГОВОРИТ КЛИЧКО
Как сообщил мэр города Киева Виталий Кличко: «Чрезвычайное состояние — это предупредительный шаг для сохранения порядка и безопасности города».
Также городской голова отметил необходимость обращаться к официальным и проверенным источникам информации, ведь государственные учреждения в оперативном режиме будут сообщать обновления текущей ситуации города и страны . Кличко предупредил киевлян об опасности информационных атак да фейков.
«Я обращаюсь к киевлянам! Никакой паники! Чрезвычайное состояние, которое планирует ввести государство, в этой ситуации — предупредительный шаг. Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в городах, селениях и селах. Для противодействия преступности, предотвращения возможных провокаций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. А также — для обеспечения функционирования и работы объектов критической инфраструктуры и органов власти», — отметил мэр.
Гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и выполнять свою работу. Сейчас власти выполняют все необходимые меры для поддержания порядка и безопасности в столице.
Александр ГАЛУХ, Никита СОЛОИД «Вечерний Киев»