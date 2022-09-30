Политикам пора затянуть пояса — госфинансирование партий существенно сократили
В проекте госбюджета 2023 года на финансирование парламентских партий заложено более 350 миллионов гривен. Кто и сколько получит?
Так, в следующем году парламентские партии могут получить государственное финансирование в размере 366,2 миллиона гривен. именно такая сумма утверждена в проекте госбюджета на 2023 год. Если государственный бюджет будет утвержден без изменений этой статьи, то расходы станут одними из самых низких с 2016 года, когда партии начали получать госфинансирование.
— Действительно, согласно проекту бюджета, в 2023-м партии получат меньше средств, чем это предусмотрено законом “О политических партиях в Украине”, — говорит Игорь Фещенко, ведущий аналитик по политическим финансам движения ЧЕСТНО. — Согласно ему, формула расчета госфинансирования партий такова: 1% размера минимальной заработной платы умножают на количество избирателей, принимавших участие в голосовании на последних парламентских выборах (14 759 548). Впрочем, составляя проект госбюджета на 2023 год, в качестве расчетной величины использовали не минимальную заработную плату (6500 гривен), а размер прожиточного минимума (2481 гривна). Именно поэтому общий объем государственного финансирования, заложенный в проекте госбюджета, составляет не 959,4 миллиона, а 366,2 миллиона гривен.
— Какие именно политические партии получат средства и сколько?
— Стоит отметить, что не все из этих 366,2 миллиона гривен будут израсходованы. Ведь решением суда окончательно запрещена партия ОПЗЖ. В июне по иску Министерства юстиции Восьмой апелляционный административный суд запретил ОПЗЖ, а уже в сентябре Верховный Суд, рассмотрев апелляцию, оставил решение без изменений. Так что почти 55 миллионов гривен, предусмотренных на финансирование ОПЗЖ, останутся в бюджете.
Также под вопросом финансирования “Голоса”. Еще в конце 2020 года по итогам проверки финотчетности партии НАПК выявило в партийных отчетах ряд нарушений и приняло решение об остановке государственного финансирования этой политсилы. То есть средства в следующем году точно получат “Слуга народа” — 181,6 миллиона гривен, “Европейская солидарность” — 52,4 миллиона, “Родина” — 34,4 миллиона гривен. Но на практике выплата будет зависеть от наличия этих средств в бюджете, а также от приоритетов правительства, если средств не будет.
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— В этом году партии получили деньги из бюджета или из-за войны их не выплатили?
— “Слуга народа”, “Родина” и “ЕС” получили госфинансирование — с большими задержками, но не в полном объеме. Ни одна из них от госфинансирования не отказалась. Следует напомнить, что в госбюджете-2022 на финансирование парламентских партий предусмотрены рекордные с 2016 года средства — 885,6 миллионов гривен. В 2021 году эта сумма составляла 697 миллионов гривен.
— На что партии используют эти средства?
— К сожалению, уже более двух лет у общественности нет доступа к финансовым отчетам партий. Ведь парламент разрешил их не подавать — до конца карантина (он продлен до 31 декабря 2022 года). Поэтому неизвестно, на что именно партии используют средства. Раньше большую часть госфинансирования тратили на рекламу, аренду офисов, зарплату. В редких случаях средства направлялись на партийное строительство. В частности, это делали партии “Самопомощь” и нынешняя “ЕС”, которая раньше была “БПП”. Они проводили тренинги, обучали своих членов и депутатов местных советов.