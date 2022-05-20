«Политическая проститутка». Бывший канцлер Германии Герхард Шредер наконец-то ушел из «Роснефти»
78-летний политик прекратил сотрудничество с рашистской компании после безумного давления европейского сообщества.
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Событие: Бывший канцлер Германии Герхард Шредер покинул пост председателя совета директоров российской государственной компании «Роснефть». Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Детали и комментарии:78-летний Шредер заявил «о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании», которые он выполнял с 2007 года. Также совет директоров по этой же причине покинул Маттиас Варниг, управляющий директор компании Nord Stream AG, оператор газопровода «Северный поток-2». Шредера в феврале также выдвинули в совет директоров российской компании «Газпром».
Герхард Шредер ушел из «Роснефти» после давления Европейского парламента, который 19 мая призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера Германии из-за его деловых и политических связей с россией. Как известно, парламент принял резолюцию, в которой говорится, что санкции после вторжения в Украину должны быть распространены «на европейских членов советов директоров крупных российских компаний и политиков, продолжающих получать российские деньги». В принятом решении упоминается также бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая с прошлого года входит в наблюдательный совет российской государственной нефтяной компании «Роснефть».
Коалиционное правительство Германии в среду выдвинуло предложение лишить Шредера офиса и сотрудников, финансируемого государством. Это часть преимуществ, позволяющих бывшим канцлерам продолжать политическую работу. Бюджетный комитет Бундестага отметил, что бывший канцлер Шредер больше не выполняет никаких обязанностей, вытекающих из его прежней должности.
читайте также: Задание — разорвать Грузию. В Южной Осетии назначили «референдум» о присоединении к России |Шредер активно лоббирует интересы режима Владимира Путина и в частности государственной компании «Газпром». В частности, в октябре 2016 года он возглавил совет директоров компании Nord Stream 2 AG, созданный для строительства системы транспортировки газа «Северный поток-2». Он руководил консорциумом по строительству первого Северного потока, в котором его месячная зарплата составляла 250 тысяч евро. Шредера публично критиковали за приверженность российскому диктатору. 3 мая 2020 г. немецкий политик заявил, что «ни один президент РФ не вернет Крыму» и нужно снять санкции с россии. Также он заявил, что мир на Донбассе возможен только при федерализации Украины. 8 ноября 2018 Шредера внесли в базу «Миротворца». Абсолютно прозрачные промосковские и коррупционные составляющие деятельности этого политика ввели в обращение новое слово — «шредеризация» (англ. «Schroederization», нем. «Schröderisierung»), трактуемые как коррупциализацию кремлем политической элиты стран Европы.»Я назвал его политической проституткой теперь, когда он начал брать большие деньги от путина. Однако секс работницы в моем районе запротестовали, чтобы я больше не использовать эту фразу», — выразилсчя о Шредере Том Лантос, глава Комитета иностранных дел Конгресса США.
Герхард Шредер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год. После него канцлером была Ангела Меркель, а 8 декабря 2021 года ее заменил Олаф Шольц. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник 20 мая в интервью RND заявил, что Шольц намеренно затягивает поставки обещанного тяжелого вооружения для ВСУ. По словам Мельника, еще в апреле во время саммита на авиабазе Рамштайн приняли решение о передаче Украине 30 зениток Gepard и другой техники, однако этого пока не сделано.