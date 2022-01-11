Полиция задержала мужчину, который обстрелял столичное общежитие
Пьяный мужчина из окна квартиры обстрелял из пневматической винтовки соседнее общежитие на улице Красиловской в Голосее.
Стрелка задержали и сообщили о подозрении по статье «хулиганство, совершенное с применением оружия». Им оказался ранее судимый 36-летний киевлянин. Как сообщила следователь Голосеевского управления полиции Юлия Кустова, из-за стрельбы в общежитии повреждены окна, к счастью, никто не пострадал.
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«У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, поэтому мотивы поступка объяснить не смог. В его доме мы провели неотложный обыск и изъяли пневматическую винтовку, а также патроны к ней», — рассказала Юлия Кустова.
Пневматическую винтовку и патроны к ней изъяли
от трех до семи лет тюрьмы. Следователи готовят ходатайство в Голосеевский районный суд об избрании задержанной меры пресечения — содержания под стражей.
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Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»