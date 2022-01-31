Полиция успела предотвратить массовые беспорядки на Банковской со искусственной кровью
К беспорядкам планировали привлечь около 5000 человек, среди которых почти половина — «титушки».
Полицейские задержали группу людей, которые планировали устроить в центре Киева массовые беспорядки. В этих акциях протеста должны были принять участие около 5000 человек. Сегодня, 31 января, министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал детали этой спецоперации.
По его словам, к беспорядкам злоумышленники пытались привлечь к 5000 людям, из которых 1500 должны составлять так называемые «титушки», которые должны спровоцировать полицейских на столкновения.
«Это планировалось заранее участников митинга. Для этих беспорядков они также подготовили искусственную кровь, которая в результате конфликтов с полицейскими должна была вроде бы пролиться среди активистов», — сказал Монастырский.
Для реализации своих провокаций злоумышленники даже подготовили «медиков», которые должны подтвердить «ранение» пвевдоактивистов и прокомментировать это центральным каналам. Во время акции планировали также поджигать автомобильные шины, а также использовать дымовые шашки, салюты и огнетушители.
Задержание прокаторов
Первую такую акцию планировали сегодня, 31 января под Офисом Президента на Банковской. В то же время беспорядки планировали устроить также в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. Главная цель таких беспорядков — дестабилизация ситуации в Украине.
Но накануне, 30 января Нацполиция задержала злоумышленников. В частности, правоохранители разоблачили организатора и его сообщника. Это граждане Украины. Правоохранители изучают связи организатора с ОРДЛО и российскими спецслужбами. Следователи вручают организатору и его помощнику сообщения о подозрении и будут просить об аресте для них.
«Организатор совместно со своими помощниками подыскивал украинцев, которые за деньги готовы были помочь в организации и проведении этих акций. Пассивные участники акций должны были получить 800 грн, „титушки“ — 1200 грн. При этом радикальные акции, например зажигание шин, оценивались организаторами в 2500 долларов США», — рассказал Игорь Клименко.
Для проведения акции организаторы уже получили авансом 1 миллион гривен. Полиция знает, в каком банке им дали столько наличных денег.
Клименко заявил, что организаторы акции хотели применить «технологию сакральной жертвы», как было около Верховной Рады 25 января, где пострадали 18 правоохранителей, а живым.
По словам Клименко, в феврале заговорщики планировали провести ряд провокативных акций в четырех областных центрах Украины.
В целом организаторы столкновений закупили 2000 листовок, 320 флаг,20 0 , 20 шин, 10 огнетушителей, 12 радиостанций, а также медицинские жилеты и бутафорскую кровь. В целом на организацию беспорядков злоумышленники получили 1 млн грн.
Полицейские задержали организатора и его помощника, им инкриминируют покушение на массовые беспорядки. Клименко заявил, заказчиков таких акций устанавливают.
«Мы понимаем, кому выгодна дестабилизация ситуации в Украине»,— заявил Клименко, намекнув на российские спецслужбы.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»