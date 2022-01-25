Полиция взялась за неадекватного «поклонника» Златы Огневич, который угрожал ее убить
Певица поблагодарила всех за поддержку. Фото: Instagram/Злата Огневич
Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по факту угроз народной депутатке прошлого созыва, певице Златы Огневич.
Артистка обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что в течение длительного времени неизвестный мужчина угрожает ей убийством. Полицейские устанавливают личность преследователя. При угрозе ему грозит арест сроком до шести месяцев или до двух лет ограничения свободы.
Злата Огневич предоставила полиции видео с неадекватным преследователем, которое ранее опубликовала в Instagram. На кадрах можно увидеть, как к ее авто подъезжает другая машина. Муж за рулем опускает стекло и начинает выкрикивать угрозы на адрес певицы, обильно перемежая свою речь ненормативной лексикой.
«Если я еще раз увижу тебя по телевизору, я тебя завалю или Я тебе серьезно говорю. Ты чудовище, ерундой занимаешься», — говорит неадекватный водитель.
Злата Огневич попыталась испугать преследователя полицией, но тот в ответ только рассмеялся.
«Кого ты пугаешь девочка, ты знаешь все закончится. Поехали в полицию хоть сейчас», — предложил он.
Осторожно, видео содержит много ненормативной лексики
По словам певицы, мужчину зовут Вадим Лебедь и он уже в течение трех лет преследует ее семью. Сестра Огневич Юлия Бордюг рассказала, что два года назад этот неадекват прикинулся таксистом и возил ее по подольской промзоне, требуя встречи с Златой и родителями. Обращение в полицию, ничего не дали. Мол, нет телесных повреждений — нет дела.
«В данной ситуации я просто беззащитная женщина, которую не первый год (более трех лет) преследует неадекватный мужчина и никто за это время не смог решить мою проблему. Он продолжает свои участившиеся в последнее время преследования… Я хочу справедливости для себя, для тех женщин, которые не чувствуют себя в безопасности и подвергаются насилию. Потому что моя ситуация — это тоже один из видов насилия», — подписала Злата видео с неадекватом.
Позже певица поблагодарила своих подписчиков за поддержку, а также полицейских за реагирование на ситуацию.
«Провела несколько часов в отделении. Настроение у меня гораздо лучше. Я уже улыбаюсь. Искренне благодарю всех, кто работает в Печерском отделении. В меня наконец-то появилась надежда»,— сказала Злата Огневич.
Между тем полиция Киевщины начала уголовное производство в отношении гражданина Франции по факту домашнего насилия и посягательства на жизнь правоохранителей. Муж выгнал жену с ребенком на мороз и забаррикадировался в доме.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»