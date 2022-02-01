Полиция разыскивает нападающего, избившего двух пожилых женщин на Оболони
Следователи начали соответствующие уголовные производства. Фото: Борис Корпусенко
Сегодня, 1 февраля, неизвестный внезапно набросился на женщин, избил их и скрылся.
Первое нападение произошло на улице Иорданской, второе — на Приозерной. Полицию и скорую вызвали прохожие. Обе женщины госпитализировали в больницу. Преступник ничего не взял из вещей жертв, поэтому мотивы нападения пока остаются неизвестными.
Следователи Оболонского управления полиции начали уголовные производства по статье «Умышленное средней тяжести телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает наказание от исправительных работ до трех лет тюрьмы. Полицейские устанавливают личность отброса.
Также сегодня, 1 февраля, правоохранители успокоили на Оболони неадекватного мужчину, который, вероятно, под действием наркотиков разбил квартиру молотком. Когда его сопровождали в карету «скорой», буйный пациент пытался сбежать. В результате инцидента никто не пострадал.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»