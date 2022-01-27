Полиция разыскивает нацгвардейца, застрелившего в городе Днепр пятерых человек
Артемий Рябчук сбежал с оружием и патронами. Фото: Нацполиция
Военнослужащий Национальной гвардии 20-летний Артемий Рябчук застрелил в Днепре из автомата Калашникова четырех товарищей по службе и одну гражданскую женщину. Еще пятеро получили ранения. В Днепропетровской области и соседних регионах введена полицейская спецоперация.
Трагическое событие произошло сегодня, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода.
«Военнослужащий Национальной гвардии службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения, во время выдачи оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся», — сообщила глава МВД>
По ее словам, мотивы совершенного преступления пока неизвестны. На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардией Николай Балан.
В Нацполиции уточнили, что в результате стрельбы погибли четыре военнослужащих и одна гражданская женщина. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. В военной части начали служебное расследование. На месте преступления работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и все профильные службы. Известно, что разыскиваемый Рябчук уроженец Одесской области.
В МВД обращаются к гражданам с просьбой: если вам известна любая информация о его местонахождении сообщать на линию 102.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»